Incase Compact Sleeve w/BIONIC® review : Housse MacBook en plastique recyclé

in

Après avoir dépensé beaucoup d’argent pour mon MacBook Pro 13 pouces, je veux certainement le garder en sécurité et protégé lors de mes déplacements. Une excellente pochette MacBook Pro me permet de le transporter en toute sécurité dans mon café local ou de le ranger dans un sac à main lors de mes déplacements.

J’ai trouvé que l’Incase Compact Sleeve w/BIONIC® convient parfaitement. Sa construction est solide, l’ajustement et la finition sont excellents et il est bien rembourré. Cette pochette mince a même une poche avant de taille généreuse pour ranger un chargeur ou d’autres accessoires.

Le “BIONIC®” dans le titre fait référence aux matériaux utilisés pour fabriquer cette housse pour ordinateur portable. Le fil BIONIC® est un fil à filament continu récupéré de haute qualité. Il est durable et résistant à l’abrasion avec des qualités micro ripstop pour protéger votre MacBook. Le fil BIONIC® est créé à partir de la pollution plastique récupérée des environnements marins et côtiers. Chaque pochette contient l’équivalent de sept bouteilles en plastique. Ainsi, vous pouvez vous sentir bien de faire votre part pour aider à réduire la quantité de plastique envahissant notre environnement aquatique tout en protégeant votre MacBook Pro.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Examen de la pochette compacte Incase avec BIONIC® :

Pochette compacte Incase avec BIONIC®

En bout de ligne : Protégez votre MacBook, MacBook Pro ou MacBook Air avec cette housse respectueuse de l’environnement.

Le bon

Housse de protection Léger et compact Fabriqué à partir de matériaux recyclés

Le mauvais

Cher Pas particulièrement doux ou moelleux

Incase Compact Sleeve w/BIONIC® : Prix et disponibilité

Source : Karen S. Freeman / iMore

L’Incase Compact Sleeve w/BIONIC® est disponible en deux tailles : 13 pouces et 16 pouces, chacune compatible avec à peu près n’importe quel ordinateur portable jusqu’à ces tailles. Il existe quatre coloris : gris acier, vert océan, sable et bleu baltique (que vous voyez sur mes photos). Amazon propose certaines tailles et couleurs – vous pouvez trouver la gamme complète sur le site Web d’Incase.

Incase Compact Sleeve w/BIONIC® : ce qui est bien

Source : Karen S. Freeman / iMore

La protection est d’abord et avant tout lorsqu’il s’agit de housses pour ordinateur portable. L’Incase Compact Sleeve w/BIONIC® est protecteur. Il est également bien rembourré tout en conservant un facteur de forme mince. La conception durable et profilée le rend facile à transporter seul ou à glisser dans un sac plus grand pour le transport.

L’ouverture du compartiment principal est suffisamment large pour vous permettre d’y glisser facilement votre MacBook ou tout ordinateur portable de taille similaire. Il y a une seule fermeture éclair qui va tout d’un bout à l’autre. Si vous le laissez légèrement ouvert, vous pouvez même charger votre MacBook sans le retirer de la pochette.

Bénéficiez d’une protection simplifiée pour votre ordinateur portable fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés pêchés dans la mer.

En plus du compartiment principal spacieux, il y a un compartiment avant zippé à accès rapide qui est assez grand pour contenir un chargeur ou d’autres accessoires. Il y a beaucoup de place pour votre chargeur mural et votre câble de charge.

Ce qui distingue cette housse pour ordinateur portable de la foule, c’est le fait qu’elle est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Le fil BIONIC® en fait un tissu indéchirable durable, anti-abrasion. Bien qu’il soit fait de déchets en plastique qui ont été pêchés dans la mer, il ne semble ni rugueux ni bon marché. On a juste l’impression d’être de haute qualité. Chaque coloris rappelle l’océan et j’adore la teinte Baltic Blue que j’ai choisie.

Incase Compact Sleeve w/BIONIC® : ce qui n’est pas bon

Source : Karen S. Freeman / iMore

Si vous aimez les manches particulièrement douces ou luxueuses pour votre technologie, ce n’est probablement pas la voie à suivre. Bien que le tissu soit de haute qualité et ne ressemble pas ou ne ressemble pas à du plastique, il est après tout en plastique. Esthétiquement, il ressemble beaucoup au nylon, qui peut ou non être votre tasse de thé.

Certains peuvent s’opposer au prix, car il existe certainement des housses pour ordinateur portable qui sont tout aussi protectrices pour beaucoup moins d’argent. Bien que je pense que nettoyer nos océans est une cause qui en vaut la peine, il existe d’autres moyens de le faire.

Incase Compact Sleeve w/BIONIC® : Compétition

Source : Karen S. Freeman / iMore

Si vous cherchez quelque chose de super doux, jetez un œil à la housse de protection LAUT POP pour MacBook. Ce manchon en néoprène est disponible dans des couleurs amusantes. L’intérieur est doublé de fausse fourrure duveteuse.

Source : Karen S. Freeman / iMore

Cependant, si vous voulez quelque chose d’un peu plus haut de gamme et élégant, jetez un coup d’œil à l’étui pour ordinateur portable Harber London Slim en cuir folio n ° 7. Il est fabriqué à la main en Espagne à partir de cuir luxueux et doublé de laine anti-rayures.

Incase Compact Sleeve w/BIONIC® : devriez-vous l’acheter ?

Source : Karen S. Freeman / iMore

Vous devriez l’acheter si…

Vous voulez une housse de protection pour ordinateur portable Vous voulez un look épuré Vous voulez contribuer au nettoyage de nos océans

Vous ne devriez pas acheter ça si…

Ce n’est pas à votre goût Vous préférez les matières naturelles comme le cuir C’est hors de votre budget

La pochette compacte Incase avec BIONIC® est un excellent choix pour l’utilisateur d’ordinateur portable en déplacement qui a besoin d’une pochette mince, compacte et protectrice. C’est aussi un bon choix pour les écologistes. Cependant, le tissu de type nylon ne sera pas du goût de tout le monde et le prix peut être hors de gamme pour certains.

4,5 sur 5

Le tissu résistant de type nylon indéchirable de la housse pour ordinateur portable est tissé à partir de fil BIONIC®, fabriqué à partir de déchets plastiques pêchés dans l’océan. En fait, chaque manche est composée de l’équivalent de sept bouteilles d’eau en plastique. Les coloris disponibles sont excellents (il se trouve que j’adore ce bleu baltique) et correctement océaniques. L’Incase Compact Sleeve w/BIONIC® est rembourré de manière protectrice tout en étant mince et compact. Bien que ce ne soit pas du goût de tout le monde et que ce ne soit pas bon marché, cela ne déçoit certainement pas.

Pochette compacte Incase avec BIONIC®

En bout de ligne : Bénéficiez d’une protection simplifiée pour votre ordinateur portable fabriqué à partir de déchets plastiques recyclés pêchés dans la mer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.