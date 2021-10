Incase lance la collection ARC de sacs durables

Incase a publié une collection de sacs durables appelée ARC (A Responsible Carry) Collection. Ils utilisent des matériaux de qualité supérieure et respectueux de l’environnement ainsi que des caractéristiques spéciales.

Matériaux durables

Matériaux et garnitures comprenant du polyester recyclé 900D x 1200D avec revêtement hydrofuge et des poches extérieures en polyester recyclé 900D avec des revêtements en PU ultra-résistants pour protéger les zones de forte usure. De plus, des fermetures éclair YKK résistantes aux intempéries et RC pour plus de sécurité et de fiabilité.Empreintes Ortholite écologiques la mousse à mémoire de forme dans les bretelles et les panneaux arrière maximise le confort, aide à lutter contre la croissance des bactéries et améliore la respirabilité globale.Blocage RFID le matériau sur le compartiment technique de chaque sac protège les cartes de crédit, les passeports et les appareils technologiques contre le vol numérique.Prévention de la croissance bactérienne sur toutes les sangles sur les poignées supérieures et latérales, ainsi qu’à l’intérieur. La doublure en nylon aide à combattre la croissance des bactéries ainsi que les odeurs désagréables, la décoloration, les taches et la détérioration dans les zones les plus sujettes.

Les sacs

Pack de voyage Incase

Suffisamment élégant pour les voyages en classe affaires, confortable pour aller au bureau au quotidien et prêt pour un week-end, le Travel Pack est le sac crossover ultime pour la technologie et le style de vie. Une conception à ouverture papillon permet plusieurs compartiments, tandis que des séparateurs en maille à fermeture à glissière et un compartiment à chaussures dédié garantissent que les articles restent bien en place lors de vos déplacements. Des poches supplémentaires pour ordinateur portable, technologie et bouteille d’eau offrent une protection ultime de l’appareil et une organisation réfléchie. 229,95 $ US

Pack Banlieue Incase

Le sac à dos de transport ultime pour ranger l’essentiel de la technologie de tous les jours pendant les trajets quotidiens. L’organisation raffinée du pack Commuter garantit que les articles restent sécurisés et accessibles lorsqu’ils sont rangés sous un siège, dans un compartiment supérieur ou lorsque vous travaillez dans un café. 199,95 $ US

Sac à dos en étui

Un transport polyvalent pour les créatifs d’aujourd’hui, le sac à dos passe sans effort du plateau au bureau, puis pour le week-end. Organisez et accédez rapidement à tous les éléments techniques et essentiels du quotidien à l’aide de compartiments et de manches dédiés pour vous déplacer en toute transparence d’un endroit à l’autre. 129,95 $ US

Sac fourre-tout technique Incase

Conçu pour le natif numérique en déplacement, le Tech Tote multidimensionnel contient les éléments nécessaires pour mobiliser et accéder rapidement à votre technologie la plus rationalisée. 79,95 $ US