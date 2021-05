Incendie à Boston après les allégations de racisme d’Irving : “C’est triste et dégoûtant”

Ce soir, le troisième match de la série se joue entre les Brooklyn Nets et les Boston Celtics, le premier à Boston et le premier également dans lequel les fans des Celtics pourront voir Kyrie Irving en direct au Garden depuis le départ du meneur pour New York. Le départ d’Irving n’était pas vraiment amical et cette réunion, qui entre les blessures et une pandémie n’avait pas encore eu lieu, devait être chaude. Après les paroles d’Irving hier, le feu est assuré.

Le joueur a porté une accusation directe de racisme envers toute la ville: “Boston est une ville raciste, tout le monde le sait”. Un thème qui flotte au-dessus de la capitale du Massachusetts depuis des décennies, qui n’a jamais été étranger à l’arène sportive de la ville et qui a toujours accompagné les fans des Celtics. Certains fans qui ne vont sûrement pas recevoir la base avec plus d’affection après ses propos. En tant que porte-parole officiel, Danny Ainge, président des opérations de la franchise, a répondu à son ancien joueur : “Je pense qu’il faut prendre ces choses au sérieux. Je n’ai jamais rien entendu de tel de la part d’un joueur depuis 26 ans que je suis à Boston. Kyrie ne m’en a jamais rien dit et je lui ai parlé un peu. Je ne sais pas… En ce qui me concerne, je m’en fiche. Nous sommes dédiés à jouer au basket. Les joueurs peuvent dire ce qu’ils veulent.”

Une réponse qui plaira sans aucun doute à ses fans, mais qui semble minimiser un sujet qui le fait. Et pas parce que seul Irving le dit. Quelques heures après les déclarations d’Ainge, Marcus Smart, qui a porté la chemise verte toute sa carrière professionnelle, s’est opposé à son patron et s’est rangé du côté de son ancien partenaire“J’en ai entendu quelques-uns”, a-t-il déclaré s’il avait vu des attitudes racistes dans les gradins du Jardin. “C’est un peu triste et dégoûtant d’avoir des fans qui crient des insultes racistes contre des joueurs rivaux et qui attendent ensuite que nous venions jouer pour eux.”.

Smart racontait déjà il y a quelques mois dans un article du Players Tribune ses expériences avec le racisme tout au long de sa carrière, universitaire et professionnelle. Spécifique, Il se souvient d’une anecdote qui lui est arrivée sur le parking du Jardin, après un match des Celtics, dans lequel il a averti une femme de faire attention lorsqu’elle franchissait un feu rouge avec sa jeune fille. La femme, dont le joueur se souvient qu’elle était blanche, a tourné la tête et a répondu “Va te faire foutre, putain de n-mot !!!! “(Va te faire foutre, putain de négro !!!).