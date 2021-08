Incendie à Delhi : deux morts dans un incendie à l’hôtel Dwarka, des opérations de lutte contre l’incendie en cours

Incendie de Delhi : Deux corps ont été retrouvés jusqu’à présent.

Dans un incident tragique, deux personnes sont mortes après qu’un incendie se soit déclaré dans un hôtel de la région de Dwarka à Delhi plus tôt dans la journée. Selon les rapports, le service d’incendie a reçu un appel concernant l’incendie de l’hôtel Krishna dans le secteur 8 à 7h25.

Huit pompiers ont été dépêchés sur place et les efforts sont déployés pour éteindre l’incendie. La cause de l’incendie n’est pas encore connue. Il n’est pas non plus clair si plus de personnes sont à l’intérieur de l’hôtel ou non.

Deux corps ont été retrouvés, a indiqué la police, ajoutant que de plus amples détails sont attendus. La police a déclaré que l’hôtel relevait du poste de police sud de Dwarka.

Plus de détails sont attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.