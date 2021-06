Incendie à Londres: un incendie majeur éclate près de la gare Elephant and Castle alors qu’un énorme panache de fumée s’élève au-dessus des toits de la capitale

in

UNE

un énorme incendie s’est déclaré près de la gare d’Elephant and Castle.

Des photographies dramatiques ont inondé les médias sociaux alors que l’incident se déroulait lundi vers 14 heures.

Un énorme panache de fumée noire pouvait être vu s’élever à travers l’horizon de la capitale.

Dix camions de pompiers et environ 70 pompiers étaient sur place pour lutter contre l’incendie.

Le feu pouvait être vu exploser sur le côté de la gare, dans une vidéo prise par un passant.

Parmi les témoins, l’un a écrit : « Beaucoup de fumée noire, puis une explosion et une grosse boule de feu ont éclaté.

« Je suis maintenant englouti dans une fumée noire, donc je ne peux plus voir. »

D’autres ont ajouté : « Jésus-Christ, scènes d’un incendie d’éléphant et de château. #Londres.”

Les pompiers de Londres ont tweeté : « Dix camions de pompiers et environ 70 pompiers assistent à un incendie sur des arches de chemin de fer près de la gare de #ElephantCastle. Veuillez éviter la zone et fermer toutes les portes et fenêtres.

Des ambulances se sont également rendues sur les lieux.

« Toutes les lignes passant par Elephant & Castle sont actuellement bloquées. Les pompiers évaluent la situation », a tweeté Thameslink.

National Rail a déclaré que les trains avaient été retardés pour s’arrêter à la gare Elephant and Castle.

On ignore si quelqu’un a été blessé dans l’incendie.

Network Rail a ajouté : « Les trains sont actuellement arrêtés, incapables de continuer dans la région d’Elephant and Castle.

“Les services d’urgence sont sur place et nous attendons la confirmation que la zone est sûre pour le passage des trains.”

Southwark Playhouse a offert un abri à toute personne évacuée de l’incendie.

Le théâtre local a écrit sur Twitter : « Nous sommes au courant de l’incendie d’Elephant and Castle et nous espérons que tout le monde va bien.

« Si vous avez été évacué et que vous avez besoin d’aller quelque part, notre porte est ouverte pour que vous puissiez recharger votre téléphone, prendre de l’eau ou vous asseoir dans notre bar.

“Nous sommes au 77-85 Newington Causeway – à deux minutes de la gare.”