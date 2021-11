Incendie dans la « ville blanche »

11/06/2021 à 07:58 CET

« Je n’ai jamais vécu un derby aussi beau mais en même temps aussi tendu : il y a des fusées éclairantes, il y a du feu… Il y a de tout & rdquor;. Le Catalan Enric Saborit répond à l’appel du Dossier Sportif depuis Tel-Aviv, la deuxième ville la plus peuplée d’Israël -derrière Jérusalem- et sa capitale économique. En tant qu’ancien footballeur de l’Athletic Club, Saborit connaît le piquant qu’une bonne rivalité apporte aux fans et aux joueurs. En tant que composante du Maccabi, l’arrière latéral catalan est prêt pour le derby de demain contre l’Hapoel. « À Tel-Aviv, il y a deux options : soit vous venez de Hapoel, soit vous venez de Maccabi. Plus ou moins la répartition des loisirs dans la ville est assez comparable & rdquor;, argumente-t-il.

Installé sur la rive orientale de la Méditerranée depuis 2018, Saborit a accumulé près de 100 matches de la Ligue Ha’Al, la première catégorie du football israélien. « Aucun match ne peut être comparé au derby. Nous, joueurs, remarquons cette pression qui descend des tribunes& rdquor;, souligne l’ailier gaucher. « Vous le remarquez depuis le début de la semaine et cela devient encore plus évident lorsque les fans viennent à la dernière séance d’entraînement avant le match pour nous serrer un peu & rdquor;. Cette tension que Saborit perçoit sur le terrain est en réalité double : celle d’un affrontement entre voisins mais aussi celle d’un affrontement entre deux conceptions sociales opposées. C’est un derby qui dépasse les frontières du sport tout en débordant celles de la ville elle-même.

Car la rivalité de Tel-Aviv reproduit localement – et amplifie à sa plus haute intensité – la dualité qui préside à l’écosystème sportif du pays. Avant même son indépendance en 1948, le football en Israël était déjà organisé autour de deux associations antagonistes. D’une part, les clubs du Maccabi sont nés au sein du mouvement sioniste, qui dès la fin du XIXe siècle revendiquait un État à soi pour les Hébreux. D’autre part, les équipes de l’Hapoel ont leurs racines dans le syndicalisme. S’ils portaient l’étoile de David dans leurs logos, ils brodaient des faucilles et des marteaux sur la poitrine. Aujourd’hui encore, cette dualité est, par omniprésente, déterminante du football israélien. Depuis sa dernière réforme en 1999, 29 clubs ont disputé le Premier ministre israélien : parmi eux, il y a sept variétés différentes de Maccabi et 16 d’Hapoël.

RIVAUX ET DOMINATEURS

Ce contexte historique se confond avec la ville de Tel-Aviv, la ville la plus dynamique, voyou, ouverte et moderne du pays. Scène de nuits interminables, refuge du mouvement LGTBI au Moyen-Orient et berceau de start-up technologiques, c’est aussi le siège des deux équipes les plus primées d’Israël. Les 24 championnats du Maccabi local et les 14 de ses voisins de l’Hapoël dessinent l’hégémonie de la soi-disant « ville blanche » dans le football hébreu. « Cela fait longtemps que Hapoel n’a pas réussi à nous battre & rdquor;, dit Enric Saborit, «Mais cette saison, ils l’ont mieux commencé que nous & rdquor;. Les deux détails sont vrais. L’Hapoel n’a plus gagné de derby depuis le 11 novembre 2012. Depuis lors, il y a eu 29 matches entre le championnat et la coupe, avec 22 victoires pour la boîte jaune et seulement sept nuls. Sous les ordres d’entraîneurs comme Òscar Garcia, Jordi Cruyff, Slavisa Jokanovic ou Peter Bosz, au cours des neuf dernières saisons, le Maccabi n’a été finaliste que lorsqu’il n’était pas champion. Cependant, le derby de demain trouvera l’équipe de Saborit – ainsi que Luis Hernández, ancien défenseur du Sporting ou de Malaga – dans la moitié inférieure du tableau, ce qui vient de coûter son poste à l’entraîneur néerlandais Patrick van Leeuwen. « Nous venons de jouer le Ligue de conférence en milieu de semaine et ils arrivent avec l’obligation de gagner un derby et de s’installer en tête & rdquor;, résume Saborit.

Le Bloomfield Stadium rénové, domicile commun des deux équipes et stade de l’équipe nationale, prépare déjà ses 30 000 places pour le duel. Dans l’atmosphère flotte le parfum de l’égalité déchirante du dernier précédent, il y a cinq mois, avec un scénario particulier : c’était la finale de la Coupe d’Israël. «Nous avons terminé les 90 minutes à égalité à une, et en prolongation, nous avons pris de l’avance sur nous-mêmes. Mais sur le dernier jeu, l’Hapoel nous a égalisé après avoir commis une faute possible. Et c’est là que le VAR est intervenu… Il lui a fallu près de dix minutes pour se décider & rdquor;, évoque le côté du Maresme. La rivalité citoyenne, les tensions idéologiques du football israélien, la résolution de la coupe… Tout était poussière en suspension en attendant le soufflage de l’arbitrage vidéo. «Au final, ils ont montré le joueur de l’Hapoel en rouge et le but a été invalidé. Imaginez comment nous proclamer champions & rdquor;, résout Saborit à quelques heures d’un nouveau derby qui, plus qu’une ville, explique l’histoire récente de tout un pays.

