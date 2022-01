Incendie dans un appartement à New York qui a fait 19 morts causé par un radiateur

Un tragique incendie le week-end dans un immeuble du Bronx qui a tué 19 personnes – dont neuf enfants – a été causé par un radiateur électrique défectueux.

« Les commissaires ont déterminé par des preuves matérielles, par des témoignages de première main des résidents, que cet incendie s’est déclaré dans une chambre à coucher dans un radiateur électrique portable », a déclaré le commissaire des pompiers de la ville de New York. Dan Nigro lors d’une conférence de presse dimanche soir en présence du maire de New York Eric Adams, gouverneur de New York Kathy Hochul et sénateur de New York Chuck Schumer, selon NBC News.

Le radiateur aurait été utilisé pour compléter la chaleur fournie dans le bâtiment du Bronx, chaleur qui fonctionnait à l’époque. Cependant, la fonctionnalité des alarmes incendie du bâtiment fait toujours partie de l’enquête.

Le maire de New York Eric Adams (à l’extrême droite) s’adresse aux médias à la suite d’un incendie mortel dans un immeuble de 19 étages dans le Bronx sous le regard de la gouverneure Kathy Hochul et du commissaire des pompiers Daniel Nigro. (Photo : Scott Heins/.)

Adams a qualifié le bilan de l’incendie d' »horrible ».

« Ce sera l’un des pires incendies dont nous ayons été témoins au cours des temps modernes », a-t-il déclaré.

Comme indiqué précédemment par l’Associated Press, plus de cinq douzaines de personnes ont été blessées et 13 personnes étaient toujours dans un état critique à l’hôpital, selon Stefan Ringel, conseiller principal d’Adams. La majorité des victimes souffraient d’une grave inhalation de fumée, a déclaré Nigro lors d’une conférence de presse plus tôt dimanche après-midi.

Les pompiers « ont trouvé des victimes à chaque étage et les sortaient en arrêt cardiaque et respiratoire », a déclaré Nigro lors du briefing. « C’est du jamais vu dans notre ville. Nous nous attendons à ce qu’il y ait de nombreux décès. »

L’incendie s’est produit dans une structure de 19 étages avec 120 unités, et les portes qui étaient maintenues ouvertes sont accusées d’avoir permis à la fumée de se propager à de nombreux étages. L’inhalation de fumée est la cause de la mort de nombreuses victimes. « Je pense que certains d’entre eux n’ont pas pu s’échapper à cause du volume de fumée », a déclaré Nigro.

De nombreux résidents de l’immeuble étaient des immigrants de Gambie, et un fonds d’indemnisation des victimes a été créé pour aider les survivants à trouver un logement et à commencer leur rétablissement. Dimanche soir, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a décrit les victimes comme des « immigrants travaillant pour faire monter cette échelle et leur vie étouffée ».

Hochul a déclaré qu’elle et Adams étaient unis dans leur promesse aux familles survivantes de l’incendie.

Je suis horrifié par l’incendie dévastateur dans le Bronx aujourd’hui. Mon cœur est avec les proches de tous ceux que nous avons tragiquement perdus, tous ceux qui ont été touchés et avec nos pompiers héroïques @FDNY. L’ensemble de l’État de New York est solidaire de la ville de New York. – Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 9 janvier 2022

« Nous ne vous oublierons pas, nous ne vous abandonnerons pas », a promis le gouverneur lors de la conférence de presse. « Nous sommes là pour vous. Vos dirigeants élus, du sénateur Schumer aux membres de notre conseil, sont donc ici pour soutenir cette communauté – pour dire que ce soir est une nuit de tragédie et de douleur, et que demain nous commençons à reconstruire.

« Mon cœur est avec les proches de tous ceux que nous avons tragiquement perdus, tous ceux qui ont été touchés et avec nos pompiers héroïques @FDNY », a-t-elle écrit plus tôt sur Twitter. « L’ensemble de l’État de New York est solidaire de la ville de New York. »

L’incendie de New York survient quelques jours seulement après qu’un incendie dans une maison en rangée à Philadelphie a tué 12 personnes, dont huit enfants. Cet incendie aurait été déclenché par un enfant jouant avec un briquet près d’un arbre de Noël.

