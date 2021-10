Incendie d’Antrim : près de 40 pompiers sur place pour lutter contre l’incendie massif d’une zone industrielle | Royaume-Uni | Nouvelles

Le service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord a averti les résidents de garder leurs fenêtres fermées en raison des panaches de fumée intenses émis par l’incendie. Les autorités ont signalé qu’il y a actuellement une équipe de 38 pompiers sur les lieux, écrit Belfast Live.

On craint que l’une des remorques en feu contienne du plastique.

Le service d’incendie et de sauvetage d’Irlande du Nord a déclaré que la cause de l’incendie est actuellement inconnue et qu’il est encore trop tôt pour établir si l’incendie était délibéré ou accidentel.

À 22h03, le compte Twitter de la branche Antrim et Newtownabbey du PSNI a publié une déclaration : « Stiles Way à Antrim est actuellement fermé dans les deux sens en raison d’un grand incendie dans une zone industrielle voisine.

« La police demanderait aux automobilistes et aux piétons d’éviter la zone pendant que les services d’urgence s’attaquent à l’incendie. »

Une mise à jour moins de 30 minutes plus tard a déclaré: « La police présente à un incendie à Stiles Way à Antrim demanderait à tous les résidents vivant à proximité de rester à l’intérieur et de garder leurs fenêtres fermées en raison de grandes quantités de fumée dans la région. »