Incendie de Bradford: un énorme incendie envoie des panaches de fumée dans le ciel nocturne – mises à jour ici | UK | Nouvelles

Des images de plusieurs pompiers présents sur les lieux sont partagées en ligne. Des panaches de fumée s’envolent dans le ciel alors que le feu fait rage.

Il croyait avoir commencé dans un ancien complexe de moulins à Legrams Lane, près de l’Université de Bradford.

Le complexe est maintenant utilisé par un certain nombre de petites entreprises locales.

West Yorkshire Fire and Rescue a déclaré: «Il est conseillé aux résidents de la région de Shearbridge de Bradford de garder les portes et les fenêtres fermées à cause de la fumée, car les pompiers font face à un grand incendie de bâtiment à Legrams Lane ce matin.

«18 pompes et 3 antennes présentes.»

Les pompiers ont répondu à un appel les alertant de l’incendie vers 2h45.

M. Sulayman Mahmood, un habitant local sur les lieux, a déclaré que l’incendie «faisait rage dans une zone d’au moins 12 mètres de long».

Il a ajouté que l’incendie semble “être sous contrôle car ils ne semblent pas avoir commencé à évacuer d’autres résidents à proximité.”

M. Mahmood pense que certaines parties du bâtiment sont utilisées comme site de stockage.

PLUS SUIT ….