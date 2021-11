Incendie de Cleveland : un incendie se déclare à une centrale électrique – des équipes d’urgence sur les lieux | Royaume-Uni | Nouvelles

Les pompiers de Cleveland ont posté sur Twitter : « Nous assistons actuellement à un incident en cours à la centrale électrique à biomasse de Tees Rep, Tees Dock Road à Grangetown.

« Il peut y avoir de la fumée dans la zone, nous conseillons donc aux résidents locaux de fermer les portes et les fenêtres. »

Cela fait suite aux rapports d’un incendie à la centrale à biomasse de lundi matin.

Les pompiers de Cleveland ont été appelés à TeesREP, anciennement MGT Power, vers 8 heures du matin lundi matin.

Le Northern Echo a signalé que les services d’urgence continuent d’injecter de l’azote dans le silo avant de retirer la biomasse du voisinage.

Une porte-parole a déclaré au journal : « Il y a un incident en cours avec du carburant qui couve dans un silo de la centrale d’énergie renouvelable de Tees.

« Les opérateurs appliquent toujours de l’azote pour inerter le silo et les pompiers de Cleveland sont sur place pour aider l’équipe opérationnelle à résoudre le problème aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

« Il n’y a pas de blessés. »

« Le site restera fermé pour les opérations générales jusqu’à la fin des travaux. »

Le site est exploité par PD Ports, qui a déclaré dans un communiqué : « Bien que l’incident signalé précédemment à MGT soit toujours en cours, le port reste opérationnel.

Une déclaration des pompiers de Cleveland disait : « Nous avons été appelés à 3 h 02 le mardi 15 novembre pour un incident survenu à la centrale électrique à biomasse de Tees Rep, Tees Dock Road à Grangetown.

« Un camion de pompiers est toujours présent et un groupe multi-agences a été envoyé pour surveiller la situation et faire face à l’incident. »

Un porte-parole de la police de Cleveland a déclaré à Teesside Live: « Nous sommes informés et prêts à assister et à aider, si cela devenait nécessaire. »