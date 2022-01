Incendie de Croydon : deux morts dans l’incendie d’une maison selon les pompiers de Londres | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’homme et la femme ont été déclarés morts sur les lieux de l’incendie de Croydon, dans le sud de Londres, vers 20 heures. Quatre camions de pompiers, transportant environ 25 pompiers, se sont précipités sur la propriété individuelle et restent sur les lieux pour enquêter sur sa cause.

Les pompiers de Londres ont déclaré aujourd’hui: « Deux personnes sont malheureusement décédées dans l’incendie d’une maison à Addiscombe (est de Croydon) la nuit dernière. »

Le rez-de-chaussée de la maison individuelle a été endommagé par l’incendie, rapporte My London.

Les pompiers portant des appareils respiratoires ont trouvé l’homme et la femme à l’intérieur du bâtiment, mais eux et les ambulanciers n’ont pas pu les sauver.

Un policier a été aperçu en train de garder la porte de la propriété sur Windmere Road ce matin (jeudi 6 janvier). Aucune bande n’est encore en place dans le cul-de-sac tranquille.