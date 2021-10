Incendie de Darlaston: 50 pompiers combattent un incendie alors que 100 voitures sont englouties dans un nuage de fumée massif | Royaume-Uni | Nouvelles

Dix équipes de pompiers ont été appelées à Tramway Close ce matin alors qu’un incendie ravageait le centre de recyclage. L’incendie a impliqué plus de 100 véhicules abandonnés. La cause de l’incendie n’est pas inconnue.

De gros panaches de fumée ont causé des retards massifs près de la jonction 10 de la M6.

Une porte-parole du service d’incendie de West Midlands a déclaré: « Nous avons répondu à un certain nombre d’appels concernant un incendie dans un centre de recyclage de véhicules à Tramway Close, Darlaston.

« Nous avons actuellement 10 appareils d’incendie présents, une plate-forme hydraulique, un drone et une unité de pompage à haut débit et un certain nombre d’officiers spécialisés.

« Les résidents locaux sont priés de garder les fenêtres fermées en raison de la forte fumée et d’éviter la zone.

« Nous travaillons avec les propriétaires du site, la police et l’ambulance sont également présentes.

« Nous progressons bien dans l’extinction de l’incendie et la protection des commerces environnants.

« La cause n’est pas connue pour le moment. »

L’équipe de West Midlands Road a tweeté : « La circulation sur la M6 ralentit dans les deux sens autour de J10 Walsall en raison d’importants panaches de fumée visibles depuis l’incendie d’un centre de recyclage sur Heath Road à Darlaston. »

Plus à venir…