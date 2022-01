Incendie de Deansgate : 2 hospitalisés et 170 évacués après l’incendie d’un bar dans le centre de Manchester | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux près du bar One Six Eight dans le quartier Deansgate de la ville à la suite des premiers rapports selon lesquels des personnes étaient piégées dans un bar en dessous du niveau de la rue. Tout le personnel et les membres du public ont été évacués et deux ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés pour inhalation de fumée, selon Manchester Evening News.

Un porte-parole du service d’incendie et de secours du Grand Manchester a déclaré: «Peu après minuit le 1er janvier 2022, nous avons reçu des informations faisant état d’un incendie dans le sous-sol d’un immeuble commercial de quatre étages à Deansgate.

« Quatre camions de pompiers des casernes de pompiers de Moss Side, Gorton, Broughton et Manchester Central ont rapidement assisté à l’incident.

« La ventilation est actuellement en cours suite à l’évacuation d’environ 170 personnes.

« Trois hommes ont été traités pour inhalation de fumée par le service d’ambulance du Nord-Ouest, dont deux ont été transportés à l’hôpital.

« Les équipages cherchent la cause de l’incendie et restent sur les lieux. »

Le conseiller local Pat Karney a déclaré : « Il y a eu un incendie dans ce lieu juste après minuit. Il y a eu une évacuation complète avec des blessures mineures.

LIRE LA SUITE : Plus de 60 % des patients en soins intensifs non vaccinés



M. Karney a également promis une enquête complète sur l’incendie.

Il a déclaré: « Nous allons mener une enquête sur les causes de cet incendie. Tous les incendies doivent être pris au sérieux et les leçons tirées rapidement. »

Il existe des rapports non confirmés selon lesquels des cierges magiques attachés à des ballons et à des boissons pourraient avoir déclenché l’incendie.

Un porte-parole du service d’incendie et de secours du Grand Manchester a déclaré: «Peu après minuit le 1er janvier 2022, nous avons reçu des informations faisant état d’un incendie dans le sous-sol d’un immeuble commercial de quatre étages à Deansgate.

« Quatre camions de pompiers des casernes de pompiers de Moss Side, Gorton, Broughton et Manchester Central ont rapidement assisté à l’incident.

« La ventilation est actuellement en cours suite à l’évacuation d’environ 170 personnes.

« Trois hommes ont été traités pour inhalation de fumée par le service d’ambulance du Nord-Ouest, dont deux ont été transportés à l’hôpital.

« Les équipages cherchent la cause de l’incendie et restent sur les lieux. »