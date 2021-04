Incendie de Dewsbury: huit moteurs se brouillent alors qu’un énorme incendie engloutit l’usine | UK | Nouvelles

Le service d’incendie et de sauvetage du West Yorkshire a exhorté les résidents à garder les fenêtres et les portes fermées en raison de la quantité de fumée dégagée par l’incendie. Deux appareils aériens, ainsi que huit camions de pompiers, sont présents. Ils ont tweeté: “Des équipes sont présentes à un grand incendie à Bretton Park Way, Saville Town, #Dewsbury.

«En raison de la quantité de fumée, il est conseillé aux résidents de la région de garder les fenêtres et les portes fermées.

«Veuillez éviter de voyager dans cette région.»

La fumée et les flammes peuvent être vues à des kilomètres de distance selon des témoins sur les réseaux sociaux.

Des images et des séquences partagées sur les réseaux sociaux montrent les flammes rouges qui déchirent le bâtiment tandis que la fumée noire monte dans le ciel.

Une personne a tweeté: “D’énormes panaches de fumée de ce qui semble être un incendie dans la zone industrielle de Dewsbury juste en face de notre maison.”

Une autre personne a tweeté: “Plus de l’énorme incendie apparemment à Dewsbury, vous pouvez sentir la fumée à Ryhill où je me trouvais, elle domine certainement l’horizon.”

Quelqu’un d’autre a dit que l’incendie était “près de l’usine de traitement des eaux usées” à Dewsbury.

Certains autres utilisateurs de médias sociaux ont déclaré que la fumée pouvait être vue dans le nord-ouest de Leeds.

LIRE LA SUITE: Le musée des sciences de Londres évacué: un camion de pompiers s’est précipité sur les lieux

«D’où j’habite, on dirait que le feu est à Ossett.

“C’est si mauvais.”

Une autre personne a déclaré: “L’incendie de Dewsbury est énorme.”

Quelqu’un d’autre a écrit sur Twitter que l’incendie était dans un bâtiment d’une entreprise de matelas.

Ils ont dit: «Dewsbury, la zone industrielle de Savile Town.

“On dirait que le bâtiment d’une entreprise de matelas est en feu.”

Quelqu’un d’autre a dit que c’était “un grand feu”.

Il n’y a actuellement aucun rapport faisant état de blessés, mais les pompiers s’attaquent toujours à l’incendie près de trois heures après l’alerte initiale.