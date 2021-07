Incendie de forêt à Chypre : Quatre corps retrouvés après l’incendie de forêt le plus meurtrier de l’histoire chypriote | Monde | Nouvelles

Les autorités ont maintenant décidé que l’incendie était sous contrôle après qu’une force conjointe d’avions de lutte contre les incendies britanniques, grecs, italiens et israéliens a éteint l’incendie qui brûlait dans le district sud de Limassol. La RAF a été déployée pour aider à combattre l’incendie hier après que le président chypriote grec, Nicos Anastasiades, a appelé à l’aide internationale pour lutter contre l’incendie de forêt qui s’est déclaré samedi.

Le général de division Rob Thomson, commandant des forces britanniques à Chypre, a déclaré : « Les pensées et les prières de nous tous ici dans les Forces britanniques de Chypre accompagnent le peuple chypriote en cette période incroyablement difficile et éprouvante.

« Deux hélicoptères de recherche et de sauvetage de la RAF du 84e Escadron ont participé et continueront de participer aux efforts visant à lutter contre et à éteindre cet horrible incendie, et la RAF Akrotiri est utilisée par les avions chypriotes pour faire le plein.

«Nos pompiers au sol sont prêts à aider, si nécessaire.»

Outre la destruction de plusieurs villages, les restes calcinés de quatre personnes ont été récupérés selon un ministre du gouvernement.

L’identification des corps est toujours en cours, mais les autorités pensent qu’il s’agit des restes de quatre ouvriers agricoles égyptiens qui avaient déjà été portés disparus.

Les restes ont été trouvés à l’extérieur du village d’Odou sur le bord sud des montagnes Troodos.

Nicos Nouris, le ministre de l’Intérieur, a déclaré : « Les médecins légistes se rendent sur les lieux pour identification… toutes les indications appuient le fait qu’il s’agit des quatre personnes disparues que nous recherchons depuis hier.

“Nous vivons l’incendie le plus destructeur depuis la fondation de la république de Chypre à la fois en termes de dégâts matériels, mais aussi malheureusement en termes de vies humaines.”

Les pompiers espèrent maintenant éteindre le reste de l’incendie avant qu’il ne puisse infliger d’autres dégâts.

La cause de l’incendie n’est pas encore confirmée mais un homme de 67 ans a été placé en détention provisoire, soupçonné d’avoir accidentellement provoqué l’incendie en brûlant du chaume sur son terrain.