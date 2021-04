Incendie de l’hôpital Virar: 13 patients atteints de COVID-19 décédés; Centre, Maharashtra annonce une compensation, une sonde ordonnée

Les pompiers de la société municipale de Vasai Virar ont éteint le feu en moins d’une heure, a déclaré Kadam. (Image représentative)

Incendie de l’hôpital Virar: Jusqu’à 13 patients COVID-19 sont morts dans un incendie qui s’est déclaré vers 3 heures du matin aujourd’hui dans une unité de soins intensifs de l’hôpital de soins COVID de Vijay Vallabh à Virar, dans le district de Palghar, dans le Maharashtra. L’incendie a éclaté dans l’unité de soins intensifs au deuxième étage de l’hôpital de quatre étages.

Des camions de pompiers ont été dépêchés sur le site et il leur a fallu environ deux heures pour contrôler l’incendie. L’incendie s’est éteint vers 5h20. Selon les rapports, il y avait 17 patients dans l’unité de soins intensifs. Pas moins de 21 patients, y compris ceux dans des conditions critiques, ont été transférés dans un autre hôpital de la région.

Selon le chef de la cellule de contrôle des catastrophes du district, Vivekanand Kadam, l’incendie s’est déclaré après une explosion dans l’unité de climatisation de l’unité de soins intensifs.

Pendant ce temps, le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, a ordonné une enquête sur l’incident, a informé le bureau du ministre en chef. Le ministre du Maharashtra, Eknath Shinde, a annoncé une compensation pour les familles endeuillées. «C’est un gros accident. Les responsables ne seront pas épargnés. Le gouvernement fournira une aide financière de Rs 5 lakh chacun aux familles de ceux qui ont perdu la vie », a déclaré Shinde.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances pour la perte de vies dans un incendie dans un hôpital privé du district de Palghar, dans le Maharashtra, et a approuvé à titre gracieux 2 lakh de roupies chacun pour le plus proche parent des victimes. «PM @narendramodi a approuvé à titre gracieux de Rs. 2 lakh chacun du PMNRF (Fonds national de secours du Premier ministre) pour les plus proches parents de ceux qui ont perdu la vie à cause de l’incendie de l’hôpital de Virar, Maharashtra. Rs. 50 000 seraient donnés aux personnes gravement blessées », a déclaré le cabinet du premier ministre dans un tweet.

Le PM Modi a également présenté ses condoléances aux familles touchées. «L’incendie dans un hôpital COVID-19 à Virar est tragique. Condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches. Que les blessés se rétablissent bientôt », a déclaré le Premier ministre Modi.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a également prié pour le prompt rétablissement des blessés. «Triste de la perte de vies humaines due à un incendie tragique dans un hôpital de Palghar, Maharashtra. Mes condoléances aux familles endeuillées. Prier pour le prompt rétablissement des blessés », a déclaré Singh.

L’incident s’est produit deux jours après la mort de 24 patients atteints de COVID-19 le 21 avril après qu’une fuite dans un réservoir d’oxygène médical a perturbé l’approvisionnement en gaz de l’hôpital Dr Zakir Hussain à Nashik. Une enquête de haut niveau a également été ordonnée sur cet incident.

