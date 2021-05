Incendie de Londres: des flammes éclatent et de la fumée noire remplit le ciel d’un énorme incendie près de Hampton Court | UK | Nouvelles

L’incendie s’est déclaré dans une unité industrielle de Platt’s Eyot, une île sur la Tamise.

Des séquences vidéo des médias sociaux montrent des pompiers se précipitant sur les lieux pour lutter contre l’incendie massif.

Un témoin a déclaré: “La police / les pompiers ont fait reculer les gens. Beaucoup de coups et de coups.

“Le feu est loin de la route, entouré par la rivière.”

Une personne a écrit sur Twitter qu’un chantier naval était en feu.

Ils ont dit: “C’est Platts Eylot, île de la Tamise en face des usines de Hampton Water. Chantier naval en feu.”

Plusieurs autres personnes se sont rendues sur la plate-forme de médias sociaux pour décrire leur choc face à l’énorme incendie.

Une personne a écrit: “Un feu qui fait rage sur Port Hampton. Entendre des sirènes.”

Les pompiers de Londres ont confirmé qu’une unité industrielle est allumée sur l’eyot de Platt et que des cylindres sont également impliqués dans l’incendie. “

Il n’ya pas de rapports de blessures.

Un porte-parole des pompiers de Londres a déclaré: «La brigade a été appelée à 17 h 14 pour signaler un incendie sur Lower Sunbury Road.

«Une unité industrielle sur l’eyot de Platt est en feu.

«Jusqu’à présent, aucun blessé n’a été signalé et l’incendie est en cours.

«Huit camions de pompiers ont été envoyés.

“Il y a des cylindres impliqués dans l’incendie.”

Le service d’incendie et de sauvetage de Surrey a déclaré avoir reçu un certain nombre d’appels au sujet de l’incendie et a conseillé aux résidents des environs de fermer leurs fenêtres et leurs portes.

Le service a écrit sur Twitter: “Notre contrôle conjoint des incendies a reçu 20 appels à #Hampton Boat Sheds ce soir.

“Nous assistons actuellement @LondonFire lors de cet incident.

“Les résidents à proximité devraient fermer les fenêtres et les portes.”

