Incendie de National Grid : les prix de l’électricité au Royaume-Uni montent en flèche après d’énormes dommages causés par un incendie Site National Grid | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’incendie a eu lieu mardi soir sur le site d’interconnexion du réseau électrique Interconnexion France-Angleterre à Sellindge. L’incendie a été assisté par des équipes de Kent Fire and Rescue qui étaient présentes toute la nuit.

Alors que l’incendie ravageait le site, douze camions de pompiers et autres véhicules spécialisés auraient tenté d’éteindre l’incendie.

Il a été signalé que les câbles du site seront totalement hors ligne jusqu’au 25 septembre, ce qui aura un impact sur les prix de l’électricité.

La puissance de la centrale serait réduite de moitié de sa capacité, soit un gigawatt de puissance.

A partir de là, on estime que la puissance restera à mi-capacité jusqu’à fin mars 2022.

LIRE LA SUITE: Un gang armé de machettes attaque un homme avant de le pourchasser dans la rue

En à peine un jour, les prix de l’électricité britannique avaient déjà grimpé de 19 %.

Cela a porté le coût total des prix à environ 475 £ par mégawattheure (MWh).

La hausse des prix intervient après l’envoi d’un avertissement par Ofgem selon lequel les prix des ménages pourraient être affectés en raison de la hausse des prix des combustibles fossiles à travers le monde.

Glenn Rickson, responsable de l’analyse de l’énergie européenne chez S&P Global Platts Analytics, s’est entretenu avec . et a déclaré : « La panne va augmenter le potentiel de volatilité des prix tant qu’il est hors ligne … et bien sûr, la demande augmentera à mesure que nous avançons. plus loin dans l’hiver.”

L’impact de la hausse des prix n’a pas été ignoré, puisque le directeur général de UK Steel, Gareth Stace, a déclaré que les prix « exorbitants » avaient déjà contraint certains sidérurgistes à suspendre leurs opérations.

M. Stace a déclaré: “Même avec un marché mondial de l’acier aussi dynamique qu’il soit, ces prix exorbitants rendent impossible la fabrication rentable de l’acier à certaines heures du jour et de la nuit.”

Une enquête sur l’incendie du site a été lancée par le National Grid.

Ils ont déclaré que l’enquête est en cours et qu’ils « mettront à jour le marché avec tous les changements nécessaires ».