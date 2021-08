Incendie de Trowell : Dix moteurs appelés pour un énorme incendie industriel à West Nottingham | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Pas moins de 10 camions de pompiers se rendent sur les lieux sur Stapleford Road, Trowell. Des images de l’incendie publiées sur Twitter montrent le ciel teint en orange par les flammes et d’énormes panaches de fumée s’élevant.

Le service d’incendie et de secours du Nottinghamshire a demandé aux résidents de fermer les portes et les fenêtres s’ils voyaient ou sentaient de la fumée.

Dans un communiqué, les services d’incendie ont déclaré: «Nous assistons actuellement à un grand incendie industriel sur Stapleford Road, Trowell, avec 10 camions de pompiers sur les lieux.

« Si vous êtes dans la région et que vous pouvez voir et sentir la fumée, assurez-vous que vos fenêtres et vos portes sont fermées.

« Éloignez-vous du quartier si possible. »

Sur Facebook, la force a ajouté à la déclaration, déclarant : « Nous avons 10 camions de pompiers sur place ainsi qu’une plate-forme d’échelle aérienne (ALP), y compris le soutien du service d’incendie et de sauvetage du Derbyshire.

«Nous sommes également soutenus par nos agences partenaires pendant cet incident, notamment Public Health England et l’agence environnementale.

PLUS DE SUIVI…