Incendie d’Osaka : 27 morts après l’incendie d’un brasier près de la gare | Monde | Des nouvelles

Environ 27 personnes seraient mortes vendredi dans un immeuble d’Osaka, selon les pompiers.

Les pompiers locaux ont été informés de l’incendie vers 10h20.

On leur a dit que l’incendie avait commencé au quatrième étage d’un immeuble de huit étages situé dans le quartier commerçant et de divertissement de la ville et à proximité de la principale gare JR d’Osaka.

De nombreuses victimes étaient en état d’insuffisance cardiaque ou pulmonaire.

La cause de l’incendie reste inconnue mais le brasier a été éteint vers 10h45.

PLUS À VENIR…