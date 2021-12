Incendie d’un ferry au Bangladesh : les opérations de recherche de passagers disparus se poursuivent

« Nous avons remis 14 corps à des proches après des funérailles de masse (conformément aux rituels musulmans)… les restes ont été enterrés selon un arrangement officiel car personne ne pouvait les identifier », a déclaré aux journalistes le commissaire adjoint de Barguna, Habibur Rahman.

Des opérations de recherche massives se sont poursuivies samedi pour la deuxième journée des passagers disparus d’un ferry surpeuplé de trois étages transportant environ 800 personnes qui a pris feu sur la rivière Sugandha dans le sud du Bangladesh, tuant au moins 41 personnes et en blessant plus de 150 autres.

L’incendie s’est déclaré vendredi vers 3h00 (heure locale) dans la salle des machines du lancement du MV Abhijan-10 à destination de Barguna, qui a commencé un voyage depuis Dhaka. Des dizaines de passagers ont disparu dans l’accident, ont déclaré des responsables de la police et des pompiers.

« Les garde-côtes, les pompiers et la police recherchent toujours des corps car nous ne sommes pas sûrs du nombre exact de passagers disparus », a déclaré un responsable de l’administration du district aux journalistes dans le district de Jhalakathi, sur la côte sud.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la rive du fleuve et ont rejoint les sauveteurs dans des bateaux à moteur pour rechercher leurs proches disparus, ont indiqué des responsables.

« Le dossier suggère que 310 passagers répertoriés voyageaient dans le ferry, mais nous supposons que le nombre réel était beaucoup plus élevé », a déclaré le ministre adjoint de la navigation Khaled Mahmud Chowdhury aux journalistes après sa visite vendredi sur les lieux de l’accident.

Les responsables des services d’incendie ont déclaré plus tôt que la plupart des victimes avaient été brûlées vives ou étaient mortes en inhalant des fumées chaudes alors qu’elles étaient piégées à l’intérieur du navire, tandis que de nombreux passagers ont sauté dans la rivière mais certains d’entre eux n’ont pas pu nager à terre ou être secourus.

Les autorités ont déclaré que la plupart des passagers décédés étaient supposés être des résidents de Barguna où 37 corps ont été envoyés pour être enterrés, mais les proches n’ont pu identifier que 14 d’entre eux.

« Nous avons remis 14 corps à des proches après des funérailles de masse (conformément aux rituels musulmans)… les restes ont été enterrés selon un arrangement officiel car personne ne pouvait les identifier », a déclaré aux journalistes le commissaire adjoint de Barguna, Habibur Rahman.

Il a ajouté que les médecins ont cependant conservé le spécimen d’ADN des corps non identifiés afin que les proches puissent les identifier à l’avenir.

Un comité de sept membres comprenant les autorités de régulation du transport fluvial, le personnel des services d’incendie et la police a été formé pour déterminer la cause de l’incendie. Le panel a été invité à soumettre le rapport dans trois jours.

L’accident était le dernier d’un certain nombre d’incidents similaires au Bangladesh, un petit pays sillonné par un réseau de quelque 230 rivières de différentes tailles et formes.

Ces cours d’eau couvrent près de 7 % de la superficie totale du pays.

Un hors-bord surchargé qui aurait été conduit par un mineur inexpérimenté a chaviré au Bangladesh après une collision avec un navire chargé de sable en mai de cette année, tuant au moins 26 personnes.

En juin de l’année dernière, un ferry transportant plus de 100 passagers a chaviré dans la rivière Buriganga au Bangladesh après avoir été heurté par derrière par un autre ferry, tuant au moins 32 personnes. En février 2015, au moins 78 personnes sont mortes lorsqu’un navire surpeuplé est entré en collision avec un cargo.

