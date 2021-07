Incendie d’un puits de pétrole d’Assam: SC maintient l’ordre NGT, y compris OIL MD dans le panel pour évaluer les dommages

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud, tout en cherchant une réponse des ministères de l’environnement et du pétrole, de Oil India et d’autres, a également suspendu l’ordonnance du NGT du 19 février.

La Cour suprême a suspendu jeudi une ordonnance du National Green Tribunal qui incluait le directeur général de Oil India dans son comité de 10 membres constitué pour évaluer les dommages et déterminer la responsabilité des défaillances survenues lors d’un incendie dans le puits de pétrole de l’entreprise à Baghjan, dans le district de Tinsukia.

L’éruption qui a eu lieu le 27 mai de l’année dernière du puits de pétrole Baghjan 5 avait endommagé toute la biodiversité du parc national de Dibru Saikhowa et de la zone humide de Maguri-Motapung. L’incendie de 172 jours au puits de pétrole avait également fait deux morts parmi les pompiers de Central PSU.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud, tout en cherchant une réponse des ministères de l’environnement et du pétrole, de Oil India et d’autres, a également suspendu l’ordonnance du NGT du 19 février.

Exprimant sa surprise face à l’ordre du NGT, le banc a déclaré que depuis que Oil India a été accusé de polluer les zones humides, son directeur général n’aurait pas pu être intronisé au comité. L’inclusion du responsable de Oil India était “tout à fait surprenante”, a-t-il déclaré.

« Nous sommes totalement déçus par la manière dont la NGT a repoussé cette question de sa main. C’est le Tribunal Vert National. Il doit avoir une certaine empressement et des préoccupations pour l’environnement.

Nous sommes surpris que NGT considère d’abord que Oil India est responsable des dommages causés à l’environnement et de la destruction des zones humides, puis qu’un officier de Oil India soit nommé membre du comité chargé d’examiner ces questions », a déclaré le tribunal suprême lors de l’audition. un appel déposé par le militant Bonani Kakkar contestant l’ordonnance du 19 février.

Le CS a également déclaré qu’il mettrait en place un nouveau comité qui pourrait se pencher sur toutes les questions et soumettre un rapport rapidement.

Il a noté que, « Premièrement, le comité précédent avait soumis un rapport complet devant le NGT : initialement, un rapport préliminaire qui a été suivi d’un rapport d’avancement et, par conséquent, la constitution de trois nouveaux comités ne fera que retarder le processus. Deuxièmement, pour la détermination des dommages et indemnisations et pour la restauration du parc national et des zones humides, un comité de dix membres a été constitué, dirigé par le secrétaire en chef, Assam, dans lequel le directeur général d’Oil India a été intronisé en tant que membre. “

L’avocat principal Siddharth Mitra, représentant Kakkar, a allégué qu’il s’agissait d’une violation de la justice principale, lorsqu’une personne ayant un conflit d’intérêts direct était invitée à trancher la question.

Kakkar, dans l’appel, a déclaré que le NGT avait commis une erreur en ne considérant pas que la fuite de gaz et le déversement de pétrole de Baghjan étaient une urgence environnementale causant des risques environnementaux aigus et potentiellement mortels qui appelaient une réponse immédiate et non des délibérations ouvertes par comité après comité. .

En outre, le tribunal n’a pas considéré qu’une urgence environnementale nécessite un échantillonnage et une analyse indépendants et impartiaux de l’air, de l’eau, du sol, des substances dangereuses et toxiques afin de fournir des recommandations d’experts immédiates pour une action de suivi appropriée, ce qui n’a ni été fait ni mandaté. en l’espèce, a déclaré l’appel interjeté par l’intermédiaire de l’avocat Shruti Agarwal.

