Incendie d’Uttarakhand: 4 personnes, 7 animaux morts; CM Tirath Singh Rawat convoque une réunion d’urgence

Feu de forêt dans l’Uttarakhand (ANI)

Incendie d’Uttarakhand: Au moins quatre personnes et 7 animaux sont morts dans un incendie qui s’est déclaré dans 62 hectares de forêt au cours des dernières 24 heures. Le conservateur en chef principal a informé que 12 000 gardes et pompiers du département des forêts de l’État avaient été déployés pour éteindre l’incendie. Jusqu’à présent, l’incendie a détruit des biens d’une valeur de Rs 37 lakhs.

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, a convoqué une réunion d’urgence sur les incendies de forêt dans l’État, a déclaré le bureau du ministre en chef.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, s’est entretenu avec le ministre en chef pour faire le point sur la situation et a déclaré que le gouvernement central avait donné l’ordre de déployer des équipes de la NDRF et de fournir des hélicoptères au gouvernement d’Uttarakhand.

उत्तराखंड के जंगलों में आग के सम्बंध में मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @TIRATHSRAWAT से बात कर जानकारी ली। आग पर काबू पाने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने तुरंत @NDRFHQ की टीमें और हेलिकॉप्टर उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। – Amit Shah (@AmitShah) 4 avril 2021

« Pour prendre le contrôle des incendies de forêt dans l’Uttarakhand, le gouvernement central a donné l’ordre de déployer des équipes de la NDRF et de fournir des hélicoptères au gouvernement de l’Uttarakhand », a tweeté Shah.

