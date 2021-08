Incendie en Grèce EN DIRECT: Un incendie d’horreur balaie l’Europe – 8 morts lors de l’évacuation des points chauds des vacances | Météo | Nouvelles

in

Les experts ont déclaré que cette année, les incendies étaient beaucoup plus importants que d’habitude, bien que les incendies soient courants dans le sud de la Turquie pendant l’été chaud. Le hotspot touristique populaire de Rhodes évacue de toute urgence des personnes alors que des incendies de forêt “hors de contrôle” font rage sur l’île grecque. En Grèce, 56 incendies de forêt ont éclaté au cours des dernières 24 heures en raison d’une combinaison de temps sec, de canicule et de vents forts.

Des incendies flambent depuis cinq jours dans certaines des stations balnéaires méditerranéennes de la Turquie.

Il y a 120 incendies rien qu’en Turquie et d’autres sont attendus.

Allyson, une résidente de Marmaris, en Turquie, a déclaré : « Quelque chose est différent parce que je n’ai jamais vu cela auparavant.

“Nous avons eu des petits incendies avant mais je n’ai jamais vu cette dévastation.

“Et ce n’est pas seulement ici – c’est partout.”

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que cinq avions, 45 hélicoptères, des drones et plus d’un millier de pompiers ont été envoyés pour combattre les incendies de forêt.

Jeudi, une enquête a été ouverte sur la cause des incendies, car il y a des craintes d’attaques de militants kurdes.

Le changement climatique a également été blâmé pour la plupart des destructions alors que les températures continuent d’augmenter.

Stavros Solomos, chercheur au Centre de physique atmosphérique et de climatologie de l’Académie d’Athènes, a déclaré : « Nous enregistrons constamment des températures record maximales toutes ces années, ce qui signifie que le changement climatique est là.

“Nous nous attendons à des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses.”

Samedi, un autre incendie a ravagé Patras, la troisième plus grande ville de Grèce, emportant 30 kilomètres (19 miles) de forêt de montagne.

Quatre villages de la Grèce occidentale ont été évacués par les pompiers, les garde-côtes ainsi que des bateaux privés appelés en renfort.

Aujourd’hui, les températures devraient passer de 42C à 46C (107,6F à 114,8F).

Le mercure devrait rester à 40C (104F) ou plus en Grèce jusqu’à au moins vendredi.

