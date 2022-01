Incendie massif au marché Chandni Chowk de Delhi, aucune victime n’a été signalée

Un énorme incendie s’est déclaré ce matin au marché de Lajpat Rai à Chandni Chowk à Delhi et 13 camions de pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre les flammes.

Aucune victime n’a été signalée dans l’incendie pour le moment. Plus de détails sont attendus.

