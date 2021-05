Incendies d’hôpitaux en Inde: ce qui cause une soudaine recrudescence des incidents

Sur 24 incendies, 11 étaient des incendies majeurs et les autres étaient des incendies mineurs. (Image de fichier)

Incendies d’hôpitaux: Depuis août de l’année dernière, l’Inde a été témoin de 24 cas d’incendies d’hôpitaux et, collectivement, 93 personnes sont décédées dans de tels incidents. De plus, la plupart des personnes décédées étaient des patients atteints de COVID-19, selon un rapport publié par IE. Ces incendies se produisent alors même que des contrôles d’incendie et des audits ont été menés dans ces hôpitaux. Sur 24 incendies, 11 étaient des incendies majeurs et les autres étaient des incendies mineurs, a ajouté le rapport, indiquant que plus de la moitié du total des incendies s’étaient produits au cours des deux derniers mois, après que le pays a commencé à être témoin d’une deuxième vague massive de coronavirus. Pendant cette période, 59 morts sont survenues en raison de ces incendies, dont 33 dans le Maharashtra en raison de six incendies, tandis que le Gujarat a été témoin de 21 morts dans trois incidents.

Si l’on regarde les chiffres à partir d’août, le Maharashtra a signalé 43 décès et le Gujarat 35. Le dernier incident d’incendie dans un hôpital a été signalé à Bharuch, dans le Gujarat, dans lequel 16 patients et deux infirmières ont perdu la vie.

Selon les experts, les incendies sont dus au fait que les hôpitaux sont surchargés par l’augmentation du nombre de patients. Le rapport a cité le chef des pompiers de Nagpur, Rajendra Uchake, disant que pour soutenir davantage de patients COVID-19, les hôpitaux augmentent les lits, l’équipement ainsi que le personnel, mais ils ne sont pas en mesure d’étendre le système de câblage électrique dans un délai aussi court. . Cela signifie que le système électrique supporte plus de courant que sa capacité et a le potentiel de surchauffer, ce qui est à l’origine de ces incendies dans les hôpitaux, a-t-il déclaré, ajoutant qu’en plus d’un audit incendie, les hôpitaux devraient également subir un audit électrique.

Le 10 avril, un incendie s’est déclaré à l’USI de l’hôpital Well Treat de Nagpur. Là, les pompiers ont vu que l’hôpital avait placé plus de lits de soins intensifs dans un espace limité, et en plus de surcharger le système électrique, cela a également conduit à une propagation plus rapide et plus facile de l’incendie.

En fait, le rapport indiquait que sur les 24 incendies, 13 avaient commencé dans les USI. Selon le rapport, le directeur des services d’incendie du Maharashtra, Santosh Warick, a déclaré qu’avant cette vague, les unités de soins intensifs ne fonctionnaient pas à pleine capacité et, en revanche, voient maintenant des climatiseurs, des ventilateurs et des équipements fonctionner toute la journée et la nuit. Warick a ajouté que, dans des conditions idéales, les climatiseurs ont besoin d’une période de refroidissement après avoir fonctionné pendant 15 à 16 heures, ce qu’ils n’obtiennent pas. Il a également déclaré que la présence d’un climatiseur de secours était nécessaire, mais les petits hôpitaux n’en ont pas.

Pendant ce temps, au Gujarat, un manque de ventilation croisée a été noté, en particulier dans le cas des USI afin qu’elles restent stériles. De plus, le COVID-19 entraîne la présence de matériaux plus inflammables dans les hôpitaux – y compris des vapeurs et des déversements de désinfectant, une plus grande teneur en oxygène, ainsi que des kits d’EPI en matériau synthétique. Ceux-ci aident à une propagation plus rapide du feu et laissent un temps de réponse moindre, selon le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.