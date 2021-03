Incertitude à Valladolid avec des cas de coronavirus

25/03/2021 à 21:11 CET

Ce ne sont pas des jours tranquilles à Valladolid. Mercredi dernier, l’équipe de Pucelano a signalé trois nouveaux points positifs en équipe première: Luis Pérez, Kike Pérez et Míchel Herrero ont rejoint celle du gardien Roberto, ainsi que deux membres du staff technique. C’est pourquoi le club a voulu prendre toutes les mesures nécessaires pour confirmer s’il y a plus de cas dans l’effectif. Tel que rapporté par le journal ‘El Norte de Castilla’ Ce matin, des tests antigéniques et sérologiques ont été effectués sur tous les membres de la première équipe (joueurs, entraîneurs et assistants), ainsi que leurs familles et partenaires.

En attendant les résultats, pour l’instant le club poursuivra son plan d’entraînement individualisé, au moins jusqu’à lundi après-midi prochain (ce week-end, en raison de l’arrêt de l’équipe nationale, aucune séance n’était prévue). De cette manière, le protocole mandaté par la Ligue sera respecté. Bien entendu, le match qui était prévu contre la filiale Valladolid Promises, pour lequel des arbitres avaient été demandés à la Fédération de Castille et León, n’a pas non plus été joué.

Match contre le Barça

Pour le moment, Le match que Valladolid doit disputer contre le Barça au Camp Nou le lundi 5 avril correspondant à la 29e journée n’est pas en danger, tant qu’ils ne sortent pas plus positifs dans le personnel, ce qui oblige le conseil à confiner tous les membres, car une épidémie officielle serait déclarée.

Signes de force

«J’ai hâte de récupérer pour aider à nouveau autant que possible l’équipe, et bien sûr, merci à tous pour le soutien constant que vous m’envoyez toujours & rdquor;A déclaré Kike Pérez sur son compte Twitter. Aujourd’hui peut être un jour clé.