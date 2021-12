Incertitude dans les Rockets pour Jalen Green, sa grande promesse

Houston Rockets Il a disputé quatre matches sans pouvoir compter sur la grande promesse de son effectif dans ses rangs, Jalen vert. Le n°2 de la dernière ébauche de la NBA Il s’est blessé le 25 décembre aux ischio-jambiers, et depuis lors, il est resté en dehors de la liste des joueurs disponibles dans la franchise texane.

La situation du joueur suscite une énorme incertitude parmi les fans des Rockets eux-mêmes, puisque les informations que la franchise elle-même donne à son sujet sont pratiquement nulles.

Sans aller plus loin, Stephen Silas, entraîneur-chef à Houston, a déclaré : « Il n’y a rien de nouveau dans son état. Il est toujours blessé et continuera comme ça pendant un certain temps. Nous ne nous attendons pas à ce qu’il rejoue bientôt. Il évolue bien. mais nous continuerons à le revoir semaine après semaine. »

Ni dates ni mises à jour sur l’état de santé d’un joueur appelé à ressusciter les Houston Rockets, mais qui n’a pourtant pas besoin de lui loin de là pour traverser son meilleur moment en NBA. Depuis sa blessure, quatre matchs et quatre victoires pour la franchise texane.

Record des Rockets avec Jalen Green : 2-16 Record des Rockets sans Jalen Green : 4-0 # Rockets pic.twitter.com/jctGS5ZqXd – Pokumaniac (@SportsAreEpic) 4 décembre 2021

Christian Wood, l’élu

Dès que Jalen Green reviendra de sa blessure, quelle que soit l’heure, il retrouvera une équipe qui s’est complètement réorganisée pour tirer le meilleur parti de sa star actuelle, Christian Wood. Avec lui jouant « cinq », les Rockets n’ont pas perdu. Bien qu’ils aient toujours un mauvais dossier (6-16), prolonger cette séquence signifierait se réengager dans la lutte pour les moues de « play-in ».