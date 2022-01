Incertitude des investisseurs : hausse des rendements sur la position de la Fed, durcissement des prix du pétrole

Les concessionnaires s’attendent à ce que chaque vente aux enchères exerce une pression supplémentaire sur les rendements en raison de l’annulation et de la décentralisation des concessionnaires primaires.

Le rendement des obligations de référence a bondi de plus de 9 points de base pour la semaine terminée le 7 janvier à la suite d’une forte hausse des rendements du Trésor américain, de minutes bellicistes du Federal Open Market Committee des États-Unis et d’une forte hausse des prix mondiaux du pétrole brut. De plus, les traders ont été déçus après que les États ont augmenté leurs emprunts obligataires au cours du trimestre janvier-mars et l’absence d’annonce d’une nouvelle obligation de référence par la Reserve Bank of India (RBI).

Le rendement de l’obligation de référence 6,10 %-2031, qui s’échangeait à 6,4537 % la semaine dernière, a franchi la barre psychologique des 6,50 % et s’échangeait au-dessus de 6,54 % au milieu de cette semaine. Il a terminé à 6,5423% vendredi.

« Actuellement, les rendements des obligations indiennes sont davantage influencés par des facteurs externes tels que les rendements du Trésor américain et les prix du pétrole brut qui augmentent. Au fur et à mesure que les choses se calmeront sur le front mondial, nous pourrions voir les marchés se concentrer sur l’inflation intérieure et le déficit budgétaire. Au niveau actuel des rendements, une grande partie du négatif semble déjà intégrée », a déclaré Pankaj Pathak, gestionnaire de fonds, revenu fixe chez Quantum Asset Management.

Le rendement a augmenté tout au long de la semaine suite à la forte hausse des bons du Trésor américain de référence à 10 ans après que les minutes du FOMC ont signalé un resserrement plus tôt que prévu du soutien monétaire et une hausse des taux attendue en 2022. Les bons du Trésor américain de référence à 10 ans ont bondi de près de 20 points de base depuis la semaine dernière et a terminé à 1,73% jeudi. La hausse des rendements des titres américains réduit le différentiel de taux d’intérêt avec les rendements de la dette des marchés émergents, ce qui rend ces derniers moins attrayants pour les investisseurs étrangers.

Les prix du brut Brent ont augmenté après les troubles au Kazakhstan et la détérioration de la situation politique en Libye qui ont affecté l’approvisionnement. À la fin des heures du marché indien, les prix du brut Brent s’échangeaient à 82,78 $ le baril, en hausse de 0,96 %.

En plus de cela, il y avait également une incertitude parmi les investisseurs après que le marché des emprunts des États via des obligations en janvier-mars a augmenté plus que le montant attendu. La RBI, la semaine dernière, a annoncé un emprunt de marché plus élevé de Rs 3,09 lakh crore pour les États pour le trimestre janvier-mars. « Le rendement devrait continuer à subir une pression à la hausse alors que les marchés s’inquiètent de l’offre, y compris SDL, alors que nous entrons dans la session budgétaire », a déclaré Sandeep Yadav, responsable des titres à revenu fixe chez DSP Investment Managers.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la RBI annonce une nouvelle référence la semaine prochaine, car l’obligation de référence actuelle à 10 ans a atteint un encours de Rs 1,5 lakh crore. Les concessionnaires s’attendent à ce que chaque vente aux enchères exerce une pression supplémentaire sur les rendements en raison de l’annulation et de la décentralisation des concessionnaires primaires.

« L’annulation de l’enchère la semaine dernière montre le malaise de la RBI face à la hausse soudaine des taux. Ainsi, il est fort probable que la RBI annonce une nouvelle référence sur 10 ans pour afficher de meilleurs chiffres sur le rendement de référence », a déclaré Yadav.

