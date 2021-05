Incertitude du GP de Turquie au milieu des nouvelles restrictions COVID-19

La Formule 1 surveille de près la situation en Turquie après que le gouvernement britannique a placé vendredi le pays sur une liste rouge pour les voyages en raison de la pandémie de COVID-19.

Le sport a annoncé le mois dernier que le Grand Prix de Turquie au circuit d’Istanbul Park remplaçait le Canada au calendrier par un Grand Prix le 13 juin.

“Nous sommes au courant de l’annonce faite par le gouvernement britannique concernant les restrictions de voyage pour la Turquie et évaluons la situation et nous fournirons plus de détails dans les prochains jours”, a déclaré un porte-parole.

La course du Canada à Montréal a été annulée pour la deuxième année consécutive en raison d’une quarantaine obligatoire de 14 jours imposée aux visiteurs.

La désignation de la liste rouge signifie que le voyage en Turquie n’est autorisé que dans «les circonstances les plus extrêmes» et que toute personne revenant doit payer la mise en quarantaine obligatoire de l’hôtel.

La plupart des 10 équipes sont basées en Angleterre et la Formule 1 elle-même a son siège à Londres.

La course à Istanbul ferait suite au Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou le week-end précédent, de sorte que les équipes ne se rendraient pas directement en Turquie depuis la Grande-Bretagne.

La Formule 1 a fonctionné dans une bulle depuis la pandémie, avec des dérogations accordées pour les voyages outre-mer et des équipes régulièrement testées avec de nombreux personnels également vaccinés.

La plupart des courses se sont déroulées à huis clos, y compris le Grand Prix d’Espagne de ce week-end sur le Circuit de Catalunya de Barcelone. (Reportage par Alan Baldwin)