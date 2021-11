Incertitude sur l’investissement de 11 000 crores de l’EPFO dans les obligations de sociétés

EPFO a acquis des obligations d’une valeur de Rs 4 300 émises par Yes Bank entre décembre 2015 et octobre 2017.

L’investissement d’environ 11 000 crores réalisé entre 2010 et 2017 par l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO) dans des obligations d’entreprise est une source de préoccupation pour l’organisme, car les émetteurs ont soit fait défaut de payer leurs obligations de principal et d’intérêt, soit les titres ont été déclassés. .

Alors qu’IL&FS et Reliance Capital n’ont pas payé leurs obligations de principal et d’intérêts totalisant Rs 868 crore, comme en septembre de cette année; les titres émis par Yes Bank, IDFC First Bank et Indiabulls Housing ont été dégradés entre mai 2019 et février 2020.

L’EPFO détenait des titres d’une valeur de 574,73 crores de Rs dans IL&FS, mais la société faisant l’objet d’une résolution n’a pas payé 384,12 crores de Rs à titre de principal et d’intérêts jusqu’en septembre de cette année. L’EPFO envisage de prendre la voie légale pour récupérer de l’argent et protéger les intérêts de ses abonnés. Son exposition de 2 500 crores de roupies dans Reliance Capital est une plus grande inquiétude pour l’EPFO. Comme en septembre de cette année, Reliance Capital n’a pas payé les intérêts et le principal, s’élevant à 484 crore de roupies.

« L’EPFO a rappelé au ministère des Affaires corporatives (MCA), à la RBI, à Sebi et au ministère des Finances de prendre les mesures appropriées pour engager des procédures d’insolvabilité et de faillite (contre Reliance Capital) et toute autre action nécessaire à la protection des intérêts de l’EPFO et de ses abonnés. », a déclaré l’EPFO.

Dans un communiqué adressé aux membres du Conseil d’administration central (CBT) avant leur réunion prévue le 20 novembre, l’EPFO a également déclaré qu’il avait demandé au ministère du Travail et de l’Emploi (MoLE) de guider si une plainte pénale contre Reliance Capital pouvait être initié.

EPFO a acquis des obligations d’une valeur de Rs 4 300 émises par Yes Bank entre décembre 2015 et octobre 2017. L’organisme de fonds de retraite a acheté des titres d’une valeur de Rs 1,873,84 crore émis par IDFC First Bank entre juillet 2010 et mai 2015. Dans Indiabulls Housing, EPFO ​​avait une exposition totale de Rs. 1 600 crore comme en septembre de cette année.

Bien qu’il n’y ait eu aucun défaut de la part de Yes Bank, IDFC First Bank et Indiabulls Housing Finance ; La dégradation de la notation de ces titres par différentes agences inquiète l’EPFO et ses souscripteurs. Il existe cependant un autre cas de défaut dans le cas de DHFL. EPFO détenait une valeur de 1 161,8 crore de roupies, au 31 août ; mais la NBFC a fait défaut sur Rs 600,3 crore sur le paiement du principal et Rs 160,39 crore sur le paiement des intérêts.

Pendant ce temps, DHFL a suivi un processus de résolution d’insolvabilité d’entreprise et, conformément au plan de résolution, l’EPFO a reçu, le 29 septembre, Rs 249,25 crore en espèces et en titres d’une valeur nominale de Rs 299,45 crore. « Le montant total investi (dans DHFL) mais non reçu au 30 septembre est de Rs 613,07 crore et le montant des intérêts dus mais non reçus est de Rs 160,39 crore », a déclaré l’EPFO.

