INCIBE met en garde contre les dangers d’avoir cette version de WhatsApp installée | La technologie

C’est ce que vous devez faire pour que votre téléphone ne soit pas infecté par une image malveillante qui corrompt la mémoire lors de sa réception sur WhatsApp.

WhatsApp, étant l’application de messagerie la plus utilisée du moment, est également le principal outil utilisé par les cybercriminels pour tenter d’infecter un plus grand nombre d’utilisateurs, et si vous faites partie de ces personnes qui n’aiment pas mettre à jour leurs applications très souvent, vous sont probablement en difficulté.

Et est-ce que si vous ne disposez pas de la dernière version mise à jour pour WhatsApp et WhatsApp Business, il est probable que votre appareil soit exposé à une nouvelle attaque qui ne pourrait vous infecter qu’en recevant une image malveillante.

Ceci est signalé au Institut National de la Cybersécurité, qui dans un communiqué indique que les utilisateurs disposant de la version 2.21.22.6 ou antérieure sur Android sont exposés à cette faille de sécurité. Ces utilisateurs pourraient finir par recevoir une image malveillante pouvant entraîner une corruption de la mémoire de l’appareil.

La solution est si simple Comment mettre à jour WhatsApp vers la dernière version 2.21.22.7 pour Android afin que nous ne soyons pas sensibles à cette attaque. L’attaque peut être effectuée sur le réseau et ne nécessite aucun type d’authentification.

Il est dit que le composant vulnérable est Image Blurring Handler, et avec cela un cybercriminel peut créer et envoyer une image malveillante qui peut provoquer une écriture hors limites, ou un débordement de la mémoire tampon, provoquant la corruption de la mémoire de l’appareil, affectant les données de l’utilisateur ainsi qu’aux programmes enregistrés.

Nous vous conseillons donc de vérifier si vous utilisez actuellement la dernière version de WhatsApp et WhatsApp Business, pour éviter de recevoir cette image malveillante de la part de vos contacts ou inconnus.