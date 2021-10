Incident de Lakhimpur Kheri : il est dangereux de créer des failles comme la bataille hindou contre sikh, selon Varun Gandhi

arun Gandhi avait également écrit à CM Yogi Adityanath l’exhortant à prendre des mesures énergiques contre les coupables. (PTI)

Le député BJP de Pilibhit Varun Gandhi a affirmé aujourd’hui qu’il y avait eu une tentative de transformer l’incident de Lakhimpur Kheri en une bataille hindou contre sikh qui pourrait s’avérer dangereuse et rouvrir des blessures. Le député du BJP a déclaré qu’il ne fallait pas faire passer les petits gains politiques au-dessus de l’unité nationale. Varun Gandhi a exprimé son soutien aux agriculteurs au cours des deux derniers mois et avait même rencontré plusieurs agriculteurs dans le passé.

« Une tentative de transformer Lakhimpur Kheri en une bataille hindou contre sikh est en cours. Non seulement il s’agit d’un récit immoral et faux, mais il est dangereux de créer ces lignes de faille et de rouvrir des blessures qui ont mis une génération à guérir. Nous ne devons pas faire passer les petits gains politiques au-dessus de l’unité nationale », a déclaré Varun Gandhi.

Une tentative de transformer #LakhimpurKheri en une bataille hindou contre sikh est en cours. Non seulement il s’agit d’un récit immoral et faux, mais il est dangereux de créer ces lignes de fracture et de rouvrir des blessures qui ont mis une génération à guérir. Nous ne devons pas faire passer les petits gains politiques au-dessus de l’unité nationale – Varun Gandhi (@varungandhi80) 10 octobre 2021

Récemment, le BJP avait retiré Varun Gandhi et sa mère Maneka Gandhi de la liste des membres exécutifs nationaux du BJP. Cette décision est intervenue après qu’il a demandé une action stricte dans l’affaire.

« La vidéo est limpide. Les manifestants ne peuvent pas être réduits au silence par le meurtre. Il doit y avoir une responsabilité pour le sang innocent des agriculteurs qui a été versé et la justice doit être rendue avant qu’un message d’arrogance et de cruauté n’entre dans l’esprit de chaque agriculteur », avait déclaré Varun Gandhi en partageant la vidéo d’un véhicule fauchant les manifestants.

La vidéo est limpide. Les manifestants ne peuvent pas être réduits au silence par le meurtre. Il doit y avoir une responsabilité pour le sang innocent des agriculteurs qui a été versé et la justice doit être rendue avant qu’un message d’arrogance et de cruauté n’entre dans l’esprit de chaque agriculteur. ???????????????? pic.twitter.com/Z6NLCfuujK – Varun Gandhi (@varungandhi80) 7 octobre 2021

Le mois dernier, Varun Gandhi avait partagé une vidéo de Kisan Mahapanchayat à Muzaffarnagar exhortant le gouvernement à rouvrir les pourparlers. « Des milliers d’agriculteurs se sont rassemblés aujourd’hui pour protester à Muzaffarnagar. Ils sont notre propre chair et notre propre sang. Nous devons commencer à nous réengager avec eux de manière respectueuse : comprendre leur douleur, leur point de vue et travailler avec eux pour trouver un terrain d’entente », avait-il déclaré.

Varun Gandhi avait également écrit à CM Yogi Adityanath l’exhortant à prendre des mesures énergiques contre les coupables. Il avait également mis en garde les dirigeants du BJP contre l’utilisation d’un langage humiliant pour les agriculteurs en difficulté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.