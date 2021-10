Incident de Lakhimpur Kheri: le fils du ministre de l’Union Ajay Mishra, Ashish, a refusé la libération sous caution par le tribunal de l’UP

UP Police Crime Branch a interrogé Ashish Mishra et Ankit Das pendant une heure.

Le fils du ministre d’État de l’Union aux Affaires intérieures, Ajay Misra, Ashish, et un autre accusé se sont vu refuser aujourd’hui la libération sous caution par un tribunal de l’Uttar Pradesh dans le cadre de l’incident de Lakhimpur Kheri au cours duquel huit personnes ont été tuées. La magistrate en chef Chinta Ram a rejeté aujourd’hui la demande de libération sous caution d’Ashish Mishra et de son assistant Ashish Pandey.

Pendant ce temps, un comité de suivi enquêtant sur l’affaire a arrêté Ankit Das en lien avec les violences de Lakhimpur Kheri. Das a été présenté aujourd’hui devant le magistrat qui l’a placé en garde à vue de trois jours du 14 au 17 octobre et en garde à vue jusqu’au 22 octobre. Shekhar Bharti, membre du personnel d’Ankit Das a également été placé en garde à vue de trois jours. Das s’était rendu hier devant la police. Il a également admis qu’il s’était enfui au Népal le 8 octobre.

Plus tard dans la journée, la branche criminelle de la police de l’UP a interrogé Ashish Mishra et Ankit Das pendant une heure. Au cours de l’interrogatoire, Das a déclaré qu’Ashish n’était pas présent dans le Fortuner lors de l’incident de Lakhimpur Kheri. Das a également affirmé qu’aucun tir n’avait eu lieu pendant l’incident.

La police de l’Uttar Pradesh a jusqu’à présent arrêté cinq personnes dans cette affaire, dont Ashish Mishra et Lavkush. Mishra a été arrêté le 9 octobre après environ 13 heures d’interrogatoire.

D’autre part, le ministre de la Justice de l’UP, Brajesh Pathak, a rencontré aujourd’hui les familles du travailleur du BJP Shubham Mishra et du chauffeur de voiture Hari Om qui ont été tués dans les violences de Lakhimpur le 3 octobre. Alors que quatre agriculteurs ont été tués au lendemain d’avoir été fauchés par un véhicule appartenant prétendument à Ashish Mishra, quatre autres dont deux travailleurs du BJP ont été tués par la foule lors des violences déclenchées par l’incident.

Une délégation du Congrès composée de Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi a rencontré aujourd’hui le président Ram Nath Kovind et a soumis une lettre exigeant le limogeage du ministère de la Défense Ajay Mishra et une enquête par les juges en exercice de la Cour suprême.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.