Incident de Louth: un policier blessé dans le Lincolnshire alors qu’il traque un homme | UK | Nouvelles

Les blessures de l’officier ne sont pas considérées comme mortelles, rapporte Grimsby Live.

Cependant, la police dit que les membres du public ne devraient pas approcher Boulton.

Un porte-parole de la police du Lincolnshire a déclaré: «Nous répondons actuellement à un incident à Hubbard’s Hills, Louth, où un agent de police du Lincolnshire en congé a été blessé. On ne pense pas que ses blessures mettent sa vie en danger.

«On pense que l’individu responsable pourrait être Daniel Boulton, qui est recherché pour un meurtre dans la ville la nuit dernière.

«S’il vous plaît, ne vous approchez pas de lui si vous le voyez et appelez plutôt le 999, et évitez pour le moment la région de Hubbard’s Hills.

Les deux victimes ont subi de multiples coups de couteau et un couteau qui aurait été utilisé pour infliger les blessures a été retrouvé sur les lieux.

Un porte-parole de la police a déclaré: «Une enquête a été ouverte et nous lançons un appel pour toute observation ou information qui pourrait nous aider à retrouver Daniel Boulton, âgé de 29 ans.

“Vous ne devriez pas l’approcher, mais appeler le 999 en citant l’incident 445 du 31 mai.”

MISE À JOUR: 12h47

Un porte-parole de la police a déclaré: «Nous avons localisé et arrêté Daniel Boulton, qui est recherché pour interrogatoire en relation avec un meurtre à Louth la nuit dernière et la blessure d’un policier à Hubbard’s Hills plus tôt dans la journée.

“Boulton, 29 ans, a été détenu dans la région de Hubbard’s Hill vers midi aujourd’hui. Il est actuellement en garde à vue, où il sera détenu pour interrogatoire.”