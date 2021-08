Incident de Plymouth: un député local déclare que “un jour sombre pour notre ville” est un “coup de feu” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Selon des informations non confirmées, un homme armé a été abattu à la suite de l’incident dans la ville de Devon ce soir, selon Sky News.

Les dernières informations indiquent que la police a été appelée pour un grave incident d’armes à feu à Biddick Drive, dans le quartier de Keyham à Plymouth, vers 18h10 aujourd’hui.

Il y a eu un certain nombre de morts sur les lieux et plusieurs autres blessés reçoivent des soins, et un incident critique a été déclaré.

Luke Pollard, député de Plymouth Sutton & Devonport, a qualifié l’incident de “vraiment préoccupant”.

Dans un article sur Facebook, le député qui est également le secrétaire à l’environnement du travail fantôme, l’a qualifié de “situation très grave” et dans son tweet, il a exhorté les autres à garder leurs distances en déclarant: “S’il vous plaît, tout le monde peut-il rester en sécurité, rester à l’intérieur et suivez les conseils de la police ».

Une heure plus tard, il a répondu au tweet initial avec une mise à jour reflétant ce qu’il a qualifié de “journée très sombre pour notre ville et notre communauté”, car le nombre de victimes reste non confirmé.

Il a conseillé à ses 35,5 000 abonnés d’être respectueux, déclarant: “Puis-je vous demander de penser aux familles et à notre communauté et de ne pas partager d’images ou de vidéos d’aucune des victimes”.

Un grand cordon de police a été construit pour empêcher les piétons de marcher sur une route voisine, et trois ambulances aériennes ont atterri dans un parc avant de se diriger vers un hôpital voisin.

Les services d’urgence, notamment l’Unité d’intervention en zone dangereuse et le Service aérien de la police nationale, se sont également précipités sur les lieux.

À l’heure actuelle, la police n’a pas encore commenté l’incident ni confirmé les informations faisant état de décès.

