Incident du col Dytalov: deux théories pourraient détenir la clé pour résoudre le mystère soviétique de 1959

En février 1959, un groupe de randonneurs a disparu dans les montagnes reculées de l’Oural en Sibérie occidentale. Une équipe de recherche a retrouvé sa tente des semaines plus tard, abandonnée avec tout son équipement. Des corps gelés ont été retrouvés à 1500 mètres de là, mystérieusement sous-habillés pour les conditions météorologiques: la plupart ne portaient ni chaussures ni gants, et certains étaient juste dans leurs vêtements de couchage. Encore plus étrange, trois des randonneurs avaient subi un traumatisme interne majeur – des côtes cassées et un crâne fracturé – et deux portaient des vêtements contaminés par des substances radioactives.

Néanmoins, l’enquêteur soviétique principal a clos l’affaire criminelle sur la mort des randonneurs, concluant qu’une «force écrasante» les a chassés de la tente. Des théories allant des événements météorologiques rares à la conspiration en passant par les ovnis se sont développées depuis, pour expliquer ce que l’on appelle maintenant l’incident du col de Dyatlov. Mais deux théories plausibles, chacune impliquant une «force écrasante», peuvent enfin expliquer ce qui s’est passé cette nuit-là.

Cela aurait pu être une avalanche de plaque retardée. Les randonneurs ont creusé une plate-forme dans la pente de Kholat Syakhl pour planter la tente, et un modèle scientifique publié en janvier 2021 démontre que cela, combiné à de forts vents descendants qui ont accumulé de la neige au-dessus de la tente, a déclenché une avalanche de plaques mortelle. Ce type d’avalanche peut se produire même dans des endroits inconnus pour les avalanches et peut causer des blessures similaires à celles subies par certains randonneurs.

Cela aurait aussi pu être un fort «vent catabatique», un vent puissant qui descend une pente de montagne, prenant de la vitesse sous la force de la gravité. Dans ce scénario, un vent fort peut devenir très soudainement au niveau d’un ouragan. Si cela se produisait la nuit de l’incident, cela pourrait expliquer pourquoi les randonneurs auraient abandonné leur tente si rapidement, car le vent puissant pourrait potentiellement déchirer la tente. Les mystérieuses blessures internes que certains ont subies s’expliquent par une tanière de neige que les randonneurs ont creusée pour s’abriter s’écroulant sur eux.

Les deux théories offrent des solutions potentielles pour ce qui a poussé les randonneurs à abandonner soudainement leur tente et pourquoi certains ont été si gravement blessés. En fin de compte, cependant, comme il n’y avait pas de survivants, de nombreuses questions entourant l’affaire ne trouveront probablement jamais de réponse.

