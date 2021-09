Incident majeur de Manchester : un homme tombe malade dans une grue dans un centre-ville animé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les services d’urgence ont fermé Oldham Street dans le quartier nord de Manchester et ont demandé aux gens d’éviter la zone. Un homme est tombé malade dans une grue et a depuis été descendu et transporté à l’hôpital.

On ne sait pas s’il a été blessé. La route du centre-ville est restée fermée jusqu’à environ midi pendant que les services d’urgence faisaient un débriefing.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “Nous avons été appelés vers 9h15 ce matin (17 septembre) à la suite d’informations selon lesquelles un homme était tombé malade alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une grue sur Oldham Street, Manchester.

“Les services d’urgence sont présents et la police aide aux fermetures de routes.”

Des photos partagées par Manchester Evening News (MEN) montrent au moins trois camions de pompiers sur les lieux de l’urgence. Des ambulances sont également représentées sur les lieux.

Le journaliste du MEN, Ethan Davies, a déclaré qu’il s’agissait d’une grande opération pour libérer l’homme sinistré.

“Il semble qu’il y ait un effort continu pour extraire l’homme de son taxi – avec des secouristes sur la plate-forme”, a tweeté le journaliste alors que l’opération de sauvetage avait lieu.

Un autre tweet dit : “D’après ce que nous pouvons voir, il semble que l’homme ait été placé sur la plate-forme de la grue.”

L’homme dans la grue a finalement été abaissé au sol à l’aide d’un système de poulie.

Les bus entrant et sortant du centre-ville ont été détournés.

Transport for Greater Manchester a tweeté : “Oldham Street, Manchester City Centre. Actuellement bloqué en raison d’un incident en cours.

“Veuillez éviter la zone et rechercher un itinéraire alternatif. Les services de bus seront détournés #StagecoachGM #FirstManchester #gnwbus.”