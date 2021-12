Un certain nombre de voitures de police et de véhicules banalisés se trouvent sur Potteries Way, près du Hilton Garden Inn à Hanley.

Selon un journaliste de Stoke on Trent Live, deux véhicules banalisés et quatre véhicules marqués sont sur les lieux.

Un policier a également été aperçu à l’intérieur de l’hôtel.

Le Hilton Garden Inn a refusé de commenter la nature de l’incident.

La route n’a pas encore été fermée et la circulation se déplace dans la zone.

