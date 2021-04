Incidents à Bilbao, avec une jeune femme transférée dans un hôpital

04/03/2021 à 20:07 CEST

Des milliers de jeunes se sont concentrés cet après-midi à Pozas, comme le quartier des bars de la rue de Bilbao Licenciado Poza est connu, attendant le début de la finale entre l’Athletic et le Real, où il y a eu des incidents, des accusations de police et une jeune femme emmenée à un hôpital par une bouteille.

Entre chants continus en faveur de l’Athletic, foulards et drapeaux, après l’heure du déjeuner la foule a à peine laissé libre passage dans la rue, où la distance de sécurité n’était pas respectée et les groupes étaient de plus de quatre personnes comme le dictait la réglementation de la pandémie.

Avec des centaines de jeunes debout dans la rue en train de boire et de lancer des fusées éclairantes, l’Ertzaintza a déployé un contrôle antiémeute dans la région et a mené des charges à six heures de l’après-midi.

Les agents ont subi le jet de bouteilles et ils ont traversé et brûlé des conteneurs dans les rues. Après une demi-heure de tension, vers six heures trente, les charges ont cessé, bien que des centaines de jeunes soient toujours au même endroit.

Selon le Département de la sécurité, certaines sanctions ont été imposées pour non-respect des règles sanitaires, bien qu’aucune arrestation n’ait été effectuée.

À Saint-Sébastien, il y avait aussi des agglomérations dans la vieille ville, avec la rue Juan de Bilbao bondée et beaucoup de gens « potando » avec des chemises, des chansons et des drapeaux de la Real Sociedad, mais sans incidents ni présence notable de l’Ertzaintza.