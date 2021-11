Incidents et longues files d’attente dans la vente de billets pour l’Argentine-Brésil

15/11/2021 à 04:32 CET

Ce dimanche il y a eu des incidents dans les rangs des supporters pour obtenir un billet pour le classique que l’Argentine et le Brésil joueront mardi prochain dans un match de la quatorzième journée de la qualification pour la coupe du monde Qatar 2022.

Bien que la vente des billets pour la classique sud-américaine débute officiellement ce lundi, des milliers de supporters argentins se sont alignés jusqu’à quatre kilomètres pour s’assurer une place pour assister au match qui aura lieu, entre autres protagonistes pour Lionel Messi et Neymar.

Les billets peuvent être achetés à partir de ce lundi à 9 heures, en personne à l’hippodrome El Villicum à San Juan, et via Internet, via la plate-forme Self-entry.

On s’attend à ce que dans quelques heures, les quelques 20 000 places disponibles dans le stade Del Bicentenario de San Juan soient épuisées, après la sanction de réduction de capacité que la FIFA a appliquée à l’Argentine pour les chansons discriminatoires lors du duel contre l’Uruguay. .

Incidents à San Juan dans les files d’attente pour obtenir des billets pour voir l’équipe d’Argentine… malheureux ce qu’ils font avec les gens et leur illusion. https://t.co/RQZZKEJun0 – Veronica Brunati (@verobrunati) 15 novembre 2021

Avant la classique de mardi prochain contre le Brésil à San Juan, l’entraîneur Lionel Scaloni commencerait le capitaine Messi.

Scaloni garde l’inconnu du onze de départ mais Lionel Messi pourrait entrer pour Paulo Dybala, qui lors de la victoire contre l’Uruguay est sorti avec un malaise musculaire, tandis qu’un autre des doutes au milieu de terrain est de savoir si Leandro Paredes remplacera Guido Rodríguez.

L’autre doute pour le duel contre le Brésil est de savoir qui jouera à droite ; si Nahuel Molina Lucero restera, ou si Gonzalo Montiel entrera dans cet endroit.

Ainsi, les onze possibles de l’Argentine seraient : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina Lucero ou Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña ; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez ou Leandro Paredes, Giovani Lo Celso ; Lionel Messi, Lautaro Martínez et Ángel Di María.