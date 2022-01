Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Unforeseen Incidents, un jeu d’aventure pointer-cliquer de l’équipe derrière The Longing, sera lancé sur Switch plus tard ce mois-ci.

Disponible sur Steam depuis un certain temps déjà, le jeu apportera son monde peint à la main et rempli de mystères sur la plate-forme de Nintendo le 27 janvier. Vous rejoindrez le protagoniste Harper Pendrell pour vivre une enquête difficile qui, à en juger par la nouvelle bande-annonce ci-dessus, s’accompagne d’une belle part d’humour. Plantons le décor :

Une maladie inconnue se propage à travers le pays, et à eux deux un scientifique, un journaliste et un artiste solitaire détiennent la clé pour l’arrêter. Un voyage périlleux l’attend, et chaque pas rapproche Harper d’une cabale de dangereux fanatiques. Avant qu’il ne s’en rende compte, il se retrouve dans un combat pour l’avenir de l’humanité armé uniquement de son fidèle multi-outil.

Et ce n’est pas tout ! Voici une liste de fonctionnalités :

– Découvrez et résolvez les sombres mystères derrière la catastrophe en cours et essayez de sauver la race humaine !

– Explorez de nombreux endroits fascinants avec des énigmes difficiles

– Écoutez une bande-son minutieusement arrangée et un doublage complet en anglais ou en allemand

– Profitez d’un jeu d’aventure mystère de style classique

– Découvrez de magnifiques graphismes 2D peints à la main avec plus de 60 arrière-plans

– Rencontrez beaucoup de personnages intéressants