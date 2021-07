Incitatifs du régime PLI : Premier Energies prévoit un investissement de 1 200 crores de roupies dans la fabrication d’énergie solaire

in

Premier Energies, basé à Hyderabad, prévoit d’investir environ 1 200 crores de roupies au cours des deux prochaines années pour étendre sa capacité de fabrication de modules solaires et de cellules à 3 000 MW. La société a déjà investi Rs 483 crore dans la construction de l’unité de fabrication pour la fabrication de 750 MW de modules et 750 MW de cellules. La dernière unité de fabrication devrait être inaugurée le 29 juillet.

“Nous sommes déjà en pourparlers avec des fonds d’énergie propre pour des investissements dans l’expansion à venir”, a déclaré Chiranjeev Saluja, directeur général de Premier Energies, ajoutant que “les capacités prévues à venir seront prises en compte pour soumissionner pour des incitations dans le cadre de la production de 4 500 crores du Centre. système d’incitations liées (PLI) ».

L’entreprise est enthousiasmée par la visibilité du marché offerte par divers programmes solaires du gouvernement central avec une exigence de contenu domestique obligatoire. Les marchés d’exportation solaire – en particulier aux États-Unis – semblent également lucratifs avec la poussée vers l’énergie verte par le gouvernement Biden. Actuellement, 10% du chiffre d’affaires annuel de la société de `850 crore comprennent les exportations, et la part des exportations devrait augmenter à l’avenir.

Pour accélérer la fabrication nationale, le Cabinet de l’Union a déjà approuvé l’introduction du régime PLI dans dix secteurs clés, dans le cadre duquel Rs 4 500 crore ont été réservés aux fabricants indiens de modules solaires pour une période de cinq ans, dans laquelle les fabricants seront incités selon le l’efficacité et la composante indigène des panneaux. Les développeurs nationaux ont préféré importer des équipements moins chers, principalement de Chine, pour construire des centrales solaires dans le pays.

À ce jour, même les 3 000 MW d’unités de fabrication de cellules et les 10 000 MW de fabricants nationaux de modules solaires doivent importer la plupart de leurs composants tels que les plaquettes et les lingots de l’extérieur. Pour stimuler la fabrication nationale, le Centre avait imposé un droit de sauvegarde de 25 % sur les importations d’énergie solaire en provenance de Chine et de Malaisie en juillet 2018 pendant deux ans, qui a été prolongé jusqu’en juillet 2021 à un taux de 15 %. Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires seront assujetties à un droit de douane de base de 40 %.

