Incitation liée à la production : qu’est-ce que le programme PLI pour animaux de compagnie du gouvernement Modi, qui est éligible, quels secteurs l’ont ?

La ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé une dépense de Rs 1,97 lakh crore pour le programme d’incitation liée à la production (PLI) pour 13 secteurs identifiés dans son discours sur le budget 2021-2022. Le programme, qui visait à stimuler la fabrication nationale dans le cadre de l’initiative gouvernementale Atmanirbhar Bharat, a été introduit en mars de l’année dernière et devrait entraîner une production minimale de plus de 500 milliards de dollars en cinq ans, selon le ministère du Commerce. Jusqu’au début avril, le programme PLI pour neuf secteurs a été approuvé par le Cabinet.

Qu’est-ce que le programme d’incitation liée à la production et pourquoi est-il nécessaire ?

Comme son nom l’indique, le programme incite les entreprises à améliorer leur production nationale en plus de se concentrer sur la réduction des factures d’importation et l’amélioration de la compétitivité-coût des produits locaux. Le programme PLI offre des incitations sur les ventes supplémentaires de produits fabriqués en Inde. Les trois premiers régimes PLI ont été approuvés en mars de l’année dernière, suivis de 10 nouveaux régimes qui ont été notifiés en novembre, dont six ont été approuvés plus tard. Le schéma pour les secteurs respectifs doit être mis en œuvre par les ministères et départements concernés. Selon une déclaration du Cabinet en novembre de l’année dernière, les économies, le cas échéant, d’un régime PLI d’un secteur agréé peuvent être utilisées pour financer le régime d’un autre secteur agréé.

« PLI aidera les MPME, mais dans la deuxième vague de la pandémie, nous devons faire plus pour les MPME. Ils ont besoin d’aide car ils seront le moteur du réveil. Il y a aussi une prise de conscience séculaire que l’économie est assez superficielle et que nous devons l’approfondir. Une fois que nous l’aurons fait, nous serons en mesure d’étendre nos unités, d’avoir plus d’industries, pas seulement des MPME, au cœur de l’Inde », a déclaré à Financial Express Online Shashank Tripathi, responsable de la stratégie gouvernementale, de la transformation et de l’aérospatiale et de la défense.

Quels secteurs sont actuellement soutenus dans le cadre du régime?

Les neuf secteurs pour lesquels le programme a déjà été approuvé comprenaient les produits électroniques ou technologiques (Rs 5.000 crore dépensé pendant 5 ans), les médicaments pharmaceutiques (Rs 15.000 crore), les produits de télécommunications et de réseautage (Rs 12,195 crore), les produits alimentaires (Rs 10900 crore ), modules solaires photovoltaïques à haut rendement (Rs 4 500 crore), etc. Les quatre autres secteurs sous PLI en attente d’approbation du Cabinet étaient les automobiles et les composants automobiles, les batteries à cellules chimiques avancées (ACC), les textiles et les aciers spéciaux. 16 demandes d’une valeur de Rs 35 541 crore par des entreprises de produits électroniques et technologiques dans le cadre du programme ont été approuvées jusqu’au début avril contre 14 demandes impliquant Rs 873,93 crore par des fabricants de dispositifs médicaux. Les demandes doivent être soumises en ligne au ministère ou département concerné, suivi du processus de décaissement impliquant la vérification de la demande, l’approbation du décaissement et le décaissement final.

« Le programme PLI est l’exemple classique d’une habilitation gouvernementale réussie d’un secteur à la traîne. PLI 1 était destiné à l’assemblage de combinés mobiles. En 2014, 50 millions de combinés ont été fabriqués en Inde, ce qui représente 19 % de notre demande nationale. En 2020, 260 millions de combinés ont été fabriqués en Inde, représentant 96% de la demande nationale. Non seulement le programme PLI a aidé l’industrie à croître de manière explosive, mais il a pratiquement éliminé l’importation de téléphones mobiles », a déclaré Omer Basith, cofondateur et PDG de Virtual Forest à Financial Express Online. Virtual Forest aide à réduire les émissions de carbone des appareils électroménagers grâce à des solutions de machines.

Qui est éligible au régime ?

Les critères d’éligibilité pour les entreprises dans le cadre du régime PLI varient en fonction du secteur agréé dans le cadre du régime. Par exemple, l’admissibilité aux unités de télécommunications est subordonnée à l’atteinte d’un seuil minimum d’investissements supplémentaires cumulés et de ventes supplémentaires de produits manufacturés. Le seuil d’investissement minimum pour les MPME est de Rs 10 crores et Rs 100 crores pour les autres. Dans le secteur de la transformation alimentaire, les PME et autres doivent détenir plus de 50 pour cent des actions de leurs filiales, le cas échéant. La sélection des PME est basée sur « leur proposition, l’unicité du produit et le niveau de développement du produit, etc. », selon le ministère des Industries agro-alimentaires.

D’autre part, pour les entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques, le projet doit être un projet entièrement nouveau tandis que la valeur nette de l’entreprise ne doit pas être inférieure à 30 pour cent de l’investissement total engagé. De plus, la valeur ajoutée domestique (DVA) proposée par l’entreprise devrait être d’au moins 90 pour cent dans le cas des produits issus de la fermentation et d’au moins 70 pour cent dans le cas des produits issus de la synthèse chimique.

Quelles sont les incitations impliquées ?

Une incitation de 4 à 6 pour cent a été offerte l’année dernière sur la fabrication de composants mobiles et électroniques tels que des résistances, des transistors, des diodes, etc. De même, des incitations de 10 pour cent ont été offertes pendant six ans (FY22-27) du programme pour l’alimentation industrie de transformation. Les PME des quatre domaines tels que le prêt à cuisiner ou le prêt à manger, les fruits et légumes transformés, les produits de la mer et la mozzarella seront également soutenues pour la fabrication de produits innovants et biologiques, selon le ministère. Pour les produits blancs également, une incitation de 4 à 6 % sur les ventes supplémentaires de produits fabriqués en Inde pendant une période de cinq ans a été offerte aux entreprises spécialisées dans la fabrication de climatiseurs et de lampes LED.

Au cours des cinq premiers mois du programme, les entreprises de fabrication de produits électroniques, qui avaient demandé le programme, ont produit des biens d’une valeur d’environ 35 000 crores de roupies et investi environ 1 300 crores de roupies dans le cadre du programme, a déclaré le ministère du Commerce en citant les rapports d’examen trimestriels pour le trimestre se terminant en décembre 2020. Pour les entreprises de produits blancs, le programme PLI devrait voir un investissement supplémentaire de Rs 7 920 crore sur cinq ans ainsi qu’une production supplémentaire d’une valeur de Rs 1,68 lakh crore, des exportations d’une valeur de Rs 64 400 crore et des revenus directs et indirects de Rs 49 300 crore.

« Soutenir les MPME n’est pas simplement une activité financière, c’est un acte dans lequel la personne a besoin d’une meilleure chaîne d’approvisionnement, d’un mentorat, etc. C’est le point pour nous de réfléchir à la facilité de faire des affaires 2.0 et de l’amener là où le programme PLI est étant institué et pas seulement dans les grandes villes », a ajouté Tripathi.

