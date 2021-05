Incitations à la R&D: nouvelle politique du commerce extérieur pour conserver les principaux programmes malgré les difficultés de l’OMC

New Delhi estime qu’elle a de solides arguments et que le verdict de l’organe d’appel, quand il vient, devrait aller en sa faveur.

Le gouvernement conservera probablement certains programmes d’exportation clés, tels que ceux relatifs aux zones économiques spéciales (ZES) et aux unités axées sur l’exportation, dans la prochaine politique de commerce extérieur également, même si ces programmes ont été contestés à l’Organisation mondiale du commerce (OMC ), ont déclaré des sources à FE. Cependant, tout nouveau système au sein du FTP sera conçu en synchronisation avec les stipulations de l’OMC, a déclaré l’une des sources.

Le nouveau FTP pour les cinq prochaines années devrait être déployé à partir du 1er octobre. Étant donné qu’il est à la suite de la pandémie sans précédent de Covid-19, le FTP se concentrerait davantage sur les moyens d’assurer une plus grande intégration de l’Inde dans la chaîne d’approvisionnement mondiale , en réduisant les coûts logistiques élevés, en encourageant la recherche et développement (R&D) si nécessaire et en renforçant certains soutiens marketing, a déclaré l’une des sources.

L’initiative du gouvernement à Aatmanirbhar ainsi que la facilité de faire du commerce extérieur auront une influence significative sur le prochain FTP, ont déclaré les sources.

Les éléments clés d’une politique logistique nationale, en cours d’élaboration depuis des mois, figureront probablement dans le FTP. Cette politique visera à réduire les coûts logistiques de 13% du PIB à 8% sur cinq ans et à améliorer considérablement la compétitivité commerciale de l’Inde.

Pour stimuler l’innovation, le gouvernement pourrait envisager d’étendre les incitations, y compris les importations en franchise de droits d’équipement par un utilisateur réel pour entreprendre de la RD. En ce qui concerne le soutien à la commercialisation, plusieurs pays offrent une aide pour la diversification des marchés et une meilleure promotion de leurs produits, et l’Inde pourrait également nous fournir une telle aide. Singapour, par exemple, offre une déduction fiscale de 200% sur les dépenses éligibles pour l’expansion du marché international et les activités de développement des investissements.

Quant aux régimes d’exportation de l’Inde, les États-Unis les avaient contestés avec succès devant le groupe spécial de règlement des différends de l’OMC au motif qu’ils étaient incompatibles avec les règles commerciales mondiales. Washington avait également affirmé que «des milliers d’entreprises indiennes reçoivent des bénéfices totalisant plus de 7 milliards de dollars par an grâce à ces programmes».

L’Inde avait fait appel de la décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC en novembre 2019 et un verdict est toujours attendu, car le mécanisme d’appel reste paralysé pendant plus d’un an, ironiquement en raison du blocage par les États-Unis de la nomination des juges.

New Delhi estime qu’elle a de solides arguments et que le verdict de l’organe d’appel, quand il vient, devrait aller en sa faveur.

Les programmes contestés comprenaient le régime des exportations de marchandises de l’Inde (MEIS) et ceux relatifs aux ZES, aux EoU, aux parcs technologiques de matériel électronique, aux biens d’équipement et aux importations en franchise de droits pour les réexportations.

Si l’Inde a déjà remplacé le MEIS, le plus grand système qui représente la plupart des avantages destinés aux exportateurs, avec un programme de remboursement d’impôt conforme à l’OMC à partir du 1er janvier, certains autres continuent. Une restructuration de ces régimes justifierait un exercice exhaustif, tandis que toute abolition brutale pourrait alimenter de nouvelles incertitudes dans les perspectives commerciales, ont déclaré les exportateurs.

Les ZES ont droit à des importations / achats nationaux de marchandises en franchise de droits. Entre autres, les unités de la ZES bénéficient d’une exonération de 100% de l’impôt sur le revenu sur les revenus d’exportation pendant les cinq premières années, de 50% pour les 5 années suivantes et de 50% des bénéfices d’exportation réinvestis pendant les 5 prochaines années (bien sûr, un clause est entrée en vigueur le 1er juillet 2020).

Le schéma EoU complète généralement celui de la SEZ. Les unités orientées vers l’exportation obtiennent également des concessions, y compris des importations en franchise de droits ou des achats auprès d’un entrepôt de stockage.

«Le nouveau FTP doit se concentrer sur le soutien aux exportateurs dans un environnement instable, impacté non seulement par le scénario économique rigoureux induit par Covid-19, mais aussi par la montée du protectionnisme. Nous devrions également voir le gouvernement faciliter la transition du MEIS au régime de soutien à l’exportation conforme à l’OMC du RODETP, en facilitant et en améliorant la compétitivité de l’Inde dans le commerce mondial », a déclaré Nilaya Varma, PDG et cofondatrice de Primus Partners, une société de conseil.

Après un tour de montagnes russes lors du dernier exercice en raison de la pandémie, les exportations de marchandises ont bondi d’un record de 196% d’une année sur l’autre en avril, principalement grâce à une base favorable. Cependant, même en termes absolus, les exportations en avril s’élevaient à 30,6 milliards de dollars, en hausse de près de 18% par rapport au même mois en 2019 (avant le déclenchement de la pandémie). Le gouvernement s’est maintenant fixé un objectif ambitieux de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22, contre 291 milliards de dollars lors de l’exercice précédent.

Ajay Sahai, directeur général et directeur général de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré que la demande extérieure semble prometteuse et que le flux de commandes reste bon. Cependant, des verrouillages (même pour les unités de fabrication) dans certains États comme Delhi, le Karnataka et le Bengale occidental pourraient peser sur les exportations en mai. Néanmoins, les exportations rebondiront fortement très prochainement, a souligné Sahai.

La validité du FTP actuel (2015-20) a été prolongée d’un an et demi jusqu’en septembre 2021. Cette décision visait à maintenir la stabilité des politiques et à atténuer le coup porté aux exportateurs au lendemain de la pandémie.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.