Incitations à la vaccination offertes par les principales applications de rencontres

C’est un monde fou où nous devons offrir aux gens des incitations à la vaccination pour faire quelque chose d’aussi basique que de protéger leur propre santé et celle de ceux qui les entourent pendant une pandémie, mais c’est, apparemment, le monde dans lequel nous vivons maintenant …

Nous avons eu de la bière gratuite et une loterie d’un million de dollars, et maintenant les applications de rencontres se joignent à nous.

Les applications de rencontres signalent que les utilisateurs obtiennent plus de correspondances si leur profil indique qu’ils sont vaccinés, et le Verge rapporte que la plupart des principaux offrent des bonus à ceux qui reçoivent les vaccins COVID-19.

Les applications participant au programme incluent les services Tinder, Hinge, Match, OKCupid, BLK, Chispa et Plenty of Fish de Match Group, ainsi que Bumble et Badoo.

Les fonctionnalités spécifiques varient selon l’application. Tinder offre des fonctionnalités premium gratuites aux utilisateurs vaccinés, en ajoutant des autocollants de profil pro-vaccin et en incorporant des liens vers des ressources de vaccination. Bumble et Badoo offriront des badges de profil de vaccin similaires et des crédits premium gratuits aux utilisateurs vaccinés. Hinge propose également des fonctionnalités normalement payantes et encourage les utilisateurs à partager leur statut vaccinal sur leurs profils.