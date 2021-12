Inciter les start-up à s’inscrire en bourse

SEBI souhaite également allonger la période de blocage pour les investisseurs clés ou, alternativement, réserver une part plus importante du portefeuille de référence pour ceux qui acceptent une période de blocage plus longue.

Bien que l’économie soit en crise, 2021 a été l’une des meilleures années pour les marchés boursiers et pour les introductions en bourse, à partir desquelles près de Rs 1,20 crore lakh ont été récupérés. Alors que la plupart des actions se sont bien comportées après la cotation, certaines start-ups comme Paytm ont été de gros flops. Cela a incité le chef du SEBI, Ajay Tyagi, à pousser les banquiers d’affaires à revoir leurs normes de diligence raisonnable. Il souhaite qu’ils expliquent mieux la base de la tarification de l’émission, en particulier pour les sociétés new-age, dont beaucoup sont déficitaires. C’est une grande demande étant donné que, dans de nombreux cas, il n’y a tout simplement aucune justification pour les évaluations. Les experts financiers ont évalué ces entreprises bien en deçà des évaluations qu’elles ont obtenues via les introductions en bourse. Les banquiers d’affaires, comme on l’a vu au cours des trois dernières décennies, s’efforceront d’obtenir des entreprises – qui paient leurs honoraires – la meilleure évaluation possible ; les intérêts des investisseurs ne sont pas leur priorité. Si les investisseurs particuliers se laissent emporter par le battage médiatique, ils n’ont qu’eux-mêmes à blâmer.

Pour autant, il est nécessaire d’encourager les start-up à s’introduire sur les bourses indiennes. À cette fin, SEBI prend connaissance de l’évolution des structures de propriété des entreprises, par lesquelles les constructions familiales traditionnelles cèdent la place à des cadres où il y a plusieurs propriétaires ou partenaires, mais pas de propriétaire distinct. Par exemple, le régulateur suggère d’imposer une limite au nombre d’actions pouvant être mises en vente par les actionnaires existants, c’est-à-dire ceux qui détiennent plus de 20 % du capital de pré-émission, au moyen d’une offre de vente (OFS). Il souhaite que seulement 50 % de la participation pré-émission soit cédée via un OFS dans le cadre d’une introduction en bourse et que les actions restantes soient soumises à une période de blocage de six mois à compter de la date d’attribution. Ces règles s’appliqueraient spécifiquement aux introductions en bourse de sociétés pour lesquelles il n’y a pas de promoteurs identifiables. L’idée semble être d’essayer d’empêcher que de gros morceaux de capitaux propres ne soient déchargés en une seule fois afin que la découverte des prix ne soit pas blessée. Alors que les promoteurs pourraient contourner la règle en plafonnant leurs avoirs à 19,5%, cela limitera l’offre d’actions de promoteur entrant sur le marché.

En fin de compte, cependant, ces facteurs importent moins que la force intrinsèque de l’entreprise et la qualité de la gestion. L’entreprise ne peut pas être considérée comme faible simplement parce que plusieurs promoteurs veulent réduire leurs mises. A l’inverse, même si les promoteurs conservent leurs parts, ce n’est pas une garantie que l’entreprise se porte bien. Si les promoteurs et le management s’engagent, ils ne décevront pas les actionnaires minoritaires, quel que soit leur niveau de propriété. En Inde, cependant, les deux ont une histoire mouvementée.

SEBI souhaite également allonger la période de blocage pour les investisseurs clés ou, alternativement, réserver une part plus importante du portefeuille de référence pour ceux qui acceptent une période de blocage plus longue. Si les investisseurs se voient promettre une allocation plus importante, ils pourraient ne pas s’opposer à la détention des actions pendant une période plus longue. Comme nous l’avons vu, les cours de plusieurs actions ont fortement baissé après l’expiration de la période de blocage ; ainsi, allonger la période de verrouillage des 30 jours actuels serait, sans aucun doute, utile.

Mais encore une fois, de telles mesures ne peuvent pas aider si l’introduction en bourse a été trop chère et n’est pas conforme à la force et au potentiel de l’entreprise. C’est pourquoi cela ne fait pas trop de différence si les entreprises sont autorisées à affecter une plus grande part du produit de l’introduction en bourse (35 %) à des fins générales d’entreprise, aux fusions et acquisitions et aux investissements stratégiques. Les entreprises dépenseront comme elles le souhaitent ; s’ils repèrent un bon achat ou une opportunité de fusion, ils en tireront profit. Il serait difficile de les cerner sur des détails et il n’est pas nécessaire de le faire. Il faut faire confiance aux directions pour prendre ces décisions.

