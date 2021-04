«Inclinaison indo-pacifique» dans la politique étrangère du Royaume-Uni? Le groupe aéronaval britannique se rendra en Inde le mois prochain

Le HMS Queen Elizabeth. (Twitter – HMS Queen Elizabeth / @HMSQNLZ)

Les navires de la Royal Navy participant au HMS Queen Elizabeth Aircraft Carrier Task Force constituent un puissant moyen de dissuasion dans toutes les mers du monde. Il est intéressant de noter que la destination finale de la Force opérationnelle basée sur les transporteurs est la mer des Philippines, la présence d’une force navale forte sera certainement une zone d’appréhension pour le PLAN chinois. La flottille traversera la mer Méditerranée et l’océan Indien pour atteindre les eaux de l’Asie de l’Est.

Outre l’exercice naval prévu, le partenariat entre le Royaume-Uni et l’Inde sera également axé sur la collaboration sur la cybersécurité, la modernisation de l’armée indienne, diverses technologies maritimes et les futurs systèmes aériens de combat.

Lors d’une précédente interaction avec Financial Express Online, le brigadier Gavin Thompson, conseiller britannique en matière de défense en Inde, avait confirmé la visite du HMS Queen Elizabeth plus tard cette année.

Il a déclaré que le HMS Queen Elizabeth dirigera un groupe de travail britannique et allié sur son déploiement le plus ambitieux à travers la Méditerranée, l’océan Indien et l’Asie de l’Est.

Ajoutant: «Le déploiement est un signe de l’engagement du Royaume-Uni en faveur de la sécurité régionale. Et il est naturel que le déploiement inaugural de notre groupe de travail aéronaval comprenne une visite dans la région. »

Selon un responsable du haut-commissariat britannique à New Delhi, «le navire effectuera une série d’exercices conjoints avec les forces militaires indiennes dans l’océan Indien. Celles-ci élargiront notre interopérabilité et renforceront nos capacités à nous défendre contre des menaces communes et à protéger nos valeurs démocratiques. »

Le Royaume-Uni soutiendra la liberté de passage à travers les routes commerciales mondiales vitales tout au long du déploiement et fera preuve d’engagement envers un système international reconnu de normes et de comportements qui profitent à tous les pays.

Vue d’expert

«Dans l’ensemble, le Naval Task Force vise à montrer l’engagement sérieux du Royaume-Uni envers l’Indo-Pacifique car il a un éventail d’intérêts de sécurité dans la région et de nombreuses relations de défense bilatérales importantes», estime Milind Kulshreshtha, analyste stratégique au C4I.

Selon lui, «Les destroyers de type 45, HMS Defender et Diamond, sont principalement destinés à fournir les capacités de guerre antiaérienne. Celles-ci ont un système de guerre antiaérienne intégré moderne, le principal système de missiles anti-aériens (PAAMS), développé en collaboration par le Royaume-Uni avec la France et l’Italie. Les frégates de type 23 sont spécialisées pour l’anti-sous-marin en utilisant les sonars Towed Array très sensibles, qui ont généralement de meilleures capacités de détection des sous-marins hostiles.

Le HMS Queen Elizabeth exploitera les avions de combat de dernière génération F-35B Lightning II lancés sur le pont.

Qu’est-ce que le HMS Queen Elizabeth aura à bord?

«Nous pourrons peut-être voir leurs opérations conjointes avec Vikramaditya lancé des MIG-29K pendant l’exercice naval avec la marine indienne. Le porte-avions est également équipé d’hélicoptères d’attaque maritime, de chasseurs de sous-marins Merlin Mk2 et d’hélicoptères aéroportés d’alerte avancée, capables de patrouiller maritime 24 heures sur 24. Les Merlin Mk 4 sont également appelés hélicoptères Commando car ils sont principalement utilisés par les Royal Marines pour leurs opérations. Le principal arsenal du complément rotatif à bord du porte-avions est constitué des hélicoptères Wildcat, qui sont les hélicoptères d’attaque polyvalents de dernière génération spécialement conçus pour le rôle maritime lancé sur le pont pour la guerre anti-surface, la protection des forces et les fonctions de lutte contre la piraterie, »Dit Milind Kulshreshtha.

Quel est l’élément critique du déploiement?

«Les deux navires auxiliaires HMS Fort Victoria et RFA Tidespring sont des éléments essentiels du déploiement. Ces navires ont la capacité de maintenir la flotte grâce au réapprovisionnement en carburant, munitions et autre soutien sous-marin pour un déploiement en mer prolongé loin du port d’attache. »

«Les nouvelles perspectives qui évoluent dans la région indo-pacifique seront un facteur déterminant dans l’approche à long terme du partenariat entre l’industrie de la défense entre l’Inde et le Royaume-Uni pour le partage des technologies. La gestion de ces partenariats Inde-Royaume-Uni dans le rôle stratégique sera un pionnier pour l’avenir du renforcement des capacités de l’Inde en matière de défense grâce à l’équipement d’origine occidentale », conclut l’expert C4I.

En savoir plus sur le HMS Queen Elizabeth Carrier

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, le Carrier Strike Group parcourra plus de 26 000 milles marins de la Méditerranée à la mer Rouge et du golfe d’Aden à la mer d’Oman. De l’océan Indien à la mer des Philippines.

Il s’agit du plus grand navire jamais construit par la Royal Navy pour un coût énorme de 3 milliards de livres sterling et partant pour l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la région au sens large. Il visitera également les ports de la côte ouest et participera à une série d’événements qui renforceront davantage les relations bilatérales au profit des alliances commerciales et politiques des deux pays.

Selon le communiqué officiel du BHC, New Delhi, le secrétaire d’État britannique à la Défense, le député Ben Wallace, a déclaré: «Le déploiement est un symbole de la Grande-Bretagne mondiale en action. Il démontre avec force notre engagement envers l’Inde, la région indo-pacifique et la lutte contre les menaces qui pèsent sur l’ordre international. »

Les deux pays sont des partenaires de défense naturelle, en particulier dans le domaine de la recherche, du développement et de la formation de classe mondiale. Selon lui, «la collaboration du Carrier Strike Group avec l’Inde jettera les bases de cette relation pour qu’elle s’épanouisse encore plus».

Le Strike Group comprendra également

Destroyers de type 45 HMS D.NDER et HMS DIAMOND

Frégates anti-sous-marines de type 23 HMS KENT et HMS RICHMOND

Navires-citernes et de stockage FORT VICTORIA et RFA TIDESPRING.

Huit jets rapides F-35B Lightning II, quatre hélicoptères d’attaque maritime Wildcat, sept hélicoptères d’alerte avancée anti-sous-marins et aéroportés Merlin Mk2 et trois hélicoptères commando Merlin Mk4. Ceux-ci seront sur le pont d’envol.

