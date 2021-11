inclura tous les DLC Nintendo Switch

Lorsque Monster Hunter: Rise sera lancé sur PC l’année prochaine, tout le contenu post-lancement de la version Nintendo Switch sera là.

Capcom a pris un certain temps pour répondre aux préoccupations des fans concernant tout ce qui se trouve dans le port PC de Monster Hunter: Rise, en particulier à la lumière de l’annonce qu’il n’y aurait pas de cross-player entre les versions. Rassurez-vous, rien ne sera laissé pour compte lorsque le jeu sortira sur PC le 12 janvier 2022.

« Lorsque Monster Hunter Rise sera lancé sur Steam, il inclura tout le contenu jusqu’à la version 3.6.1 de la version Nintendo Switch », a déclaré Capcom sur Steam. « Nous prévoyons également de synchroniser le contenu avec la version Nintendo Switch fin février 2022. »

OH OUI! La collaboration @Sonic_Hedgehog arrive RAPIDEMENT ! Disponible pour tous les joueurs #MHRise à partir du 26 novembre. pic.twitter.com/7yu9vyN8Et – Monster Hunter (@monsterhunter) 17 novembre 2021

Monster Hunter: Rise est sur Nintendo Switch depuis mars de cette année et il y a eu de nombreuses mises à jour depuis. Les collaborations incluent des croisements avec Megaman 11, Okami, Street Fighter, Ghosts ‘n Goblins, Monster Hunter Stories 2 et Sonic the Hedgehog.

De plus, de nombreux nouveaux monstres ont également été ajoutés depuis le lancement de la Nintendo Switch. Tels que Teostra, Kushala Daora, Chameleos, Apex Diablos, Apex Rathalos, Crimson Glow Valstrax et Apex Zinogre. Les deux nouvelles fins seront également dans le port PC.

Sunbreak, l’extension de Monster Hunter: Rise à l’été 2022, sera lancée simultanément sur PC et Nintendo Switch.

