Inclure des aliments fermentés dans l’alimentation peut lutter contre l’obésité

in

15/07/2021 à 12h30 CEST

Ongle régime riche en fermentés peut aider garder le poids et réduit le risque de diabète, de cancer et de maladies cardiovasculaires.

Ces types d’aliments, qui façonnent le microbiome intestinal, renforcer le système immunitaire et ils aident à réduire l’inflammation.

Cela peut vous intéresser: Une bactérie peut aider les personnes obèses à perdre du poids

C’est ce que soulignent des chercheurs de la Stanford School of Medicine dans leur étude publiée dans la revue Cell.

Sur la piste des fermentés

Dans un essai clinique, 36 adultes sains ont été assignés au hasard pour suivre un régime de 10 semaines qui comprenait de la nourriture fermenté ou riche en fibre.

Consommer des aliments tels que yaourt, kéfir, fromage cottage fermentés, le kimchi et d’autres légumes fermentés ont entraîné une augmentation de diversité microbienne général.

De plus, 19 protéines inflammatoires a montré moins d’activation dans le groupe qui a mangé ce type de nourriture.

En revanche, aucune de ces protéines n’a diminué chez ceux qui prenaient un régime riche en fibres. De même, la diversité de leurs microbes intestinaux est également restée stable.

Selon les chercheurs, une faible diversité du microbiome est liée à l’obésité et au diabète. Cette découverte représente donc une avancée pour combattre ces maladies.

En plus d’explorer ces possibilités, les auteurs prévoient de mener d’autres études pour plonger dans les avantages de la consommation d’aliments fermentés.

Plus précisément, ils veulent savoir s’il améliore d’autres marqueurs de santé chez les patients atteints de maladies immunologiques et métaboliques, en femmes enceintes et chez les personnes âgées.

Comment introduire les aliments fermentés dans notre alimentation quotidienne ?

UNE nourriture ou boisson fermentée C’est un aliment transformé grâce à la croissance contrôlée de micro-organismes, comme les bactéries, les levures et même certaines moisissures.

Au cours de ce processus, les sucres sont transformés en acides, en gaz ou en alcool, qui agissent comme conservateurs naturels.

Les aliments fermentés peuvent être divisés en deux groupes:

Ceux qui contiennent des microbes vivants à la consommation : yaourt, kéfir, choucroute crue et kimchi traditionnel Ceux qui ne contiennent pas de microbes vivants à la consommation : pain au levain, tempeh, alcool ou chocolat.

Pour renforcer le pouvoir des aliments fermentés, on peut essayer de les combiner avec aliments riches en prébiotiques.

Par exemple, mélanger du yaourt ou du kéfir avec des fruits ou des graines Nous obtiendrons de nombreux nutriments essentiels, avec un effet accentué sur notre bien-être digestif et général.

De plus, la plupart des aliments fermentés favoriser la digestion étant partiellement décomposé. Quelque chose qui facilite, encore plus, son introduction dans l’alimentation quotidienne.

Oui, ces aliments peut ne pas convenir à tout le monde, la tolérance individuelle et la teneur en sel de la fermentation doivent être prises en compte.

le personnes hypertendues ou avec des problèmes rénaux doivent porter une attention particulière à cet ingrédient qui est souvent ajouté.

De même, ceux qui doivent manger un régime pauvre en tyraminePour la consommation de médicaments inhibiteurs de la monoamine oxydase, il vaut mieux s’abstenir.

Les fermentés, en détail

le kéfir C’est l’un des aliments les plus célèbres de ces dernières années. Cette laiterie est très similaire au yaourt, mais est fabriquée en fermentant des levures et des bactéries avec du lait.

Cela crée une pâte liquide qui Améliore la digestion, combattent l’inflammation et les maladies chroniques et améliorent la santé des os.

De plus, il est convient aux personnes intolérantes au lactose; en fait, cela aide à l’inverser. Le kéfir peut être utilisé pour faire des boissons ou pour accompagner des fruits ou des céréales.

D’autre part, les avantages de des légumes ils sont renforcés lorsqu’ils sont fermenté et, heureusement, il y en a plusieurs qui répondent à cette prémisse.

L’un d’eux est le Choucroute Allemand, qui n’est rien de plus que du chou fermenté avec un apport élevé de probiotiques.

Très similaire à cela, nous trouvons une élaboration coréenne classique : le Kimchi, qui utilise couramment le même légume, bien qu’il admet d’autres ingrédients.

En plus de ces types de légumes, vous pouvez également trouver des légumes fermentés marinés dans eau salée.

Parmi eux, les classiques se démarquent cornichons Ils peuvent être consommés comme collation ou ajoutés, par exemple, aux salades.

Enfin, la plus connue : la Yaourt. Ce produit laitier fermenté contient d’abondantes bactéries vivantes.

En effet, la date de consommation préférée nous indique quand une bonne partie de ces bactéries ils ne sont plus actifs.